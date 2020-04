Koronawirus na świecie. Ponad 20 tys. zgonów w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Liczba zmarłych z powodu koronawirusaprzekroczyła 20 tys. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało w sobotę, że w ciągu minionej doby odnotowano kolejnych 813 zgonów, wskutek czego ich liczba wzrosła do 20319.

To oznacza, że przekroczony został poziom, którego nieprzekroczenie uznane zostałoby za dobry wynik. Pod koniec marca główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance oraz Neil Ferguson, epidemiolog z Imperial College London oświadczyli, iż jeśli całkowita liczba zgonów będzie mniejsza niż 20 tys., będzie to dobrym wynikiem. ZOBACZ: Zwycięzca French Open pracuje w supermarkecie Faktyczna liczba ofiar koronawirusa jest jednak znacząco większa niż 20 tys., gdyż podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia statystyki dotyczą tylko zgonów w szpitalach. Jak się szacuje na podstawie danych urzędu statystycznego ONS - które podawane są z około półtoratygodniowym opóźnieniem - w domach opieki dla seniorów oraz w domach ma miejsce co najmniej 20 proc. wszystkich zgonów na Covid-19. Pierwszy zgon z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii miał miejsce 5 marca, zaś poziom 10 tys. przekroczony został 12 kwietnia. Japonia

Ostatnia faza testów, przeprowadzonych w sobotę wśród członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica, wykazała 57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowały władze prefektury Nagasaki. Liczba zakażonych wyniosła ostatecznie 148. To blisko jedna czwarta całej załogi wycieczkowca, który zawinął w styczniu do portu w Nagasaki dla przeprowadzenia napraw w tamtejszej firmie Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Wszyscy - i zakażeni, i zdrowi - nadal pozostają na Costa Atlantica. Tylko jedna osoba w ciężkim stanie została przewieziona do miejscowego szpitala. W sobotę kapitan powiadomił władze portowe w Nagasaki, że zgodnie z zaleceniami ekspertów medycznych część osób jest odizolowana i pozostaje w swoich kajutach, ale spora grupa musi je opuszczać ze względu na nieodzowne czynności na statku.

Władze Japonii już po raz kolejny muszą stawić czoła problemowi zakażeń na statkach wycieczkowych. Na początku stycznia zgodnie z ich decyzją w porcie w Jokohamie przetrzymano wycieczkowiec Diamond Princess, na którego pokładzie znajdowało się 3,7 tys. osób, pasażerów i członków załogi. W ostatecznym rachunku okazało się, że na statku blisko 700 osób zakaziło się SARS-CoV-2, 13 spośród nich zmarło.

Włochy - 63 tys. wyleczonych

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 415 osób zakażonych koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zgonów w czasie epidemii wzrósł do 26384. Liczba zmarłych jednego dnia jest najniższa od marca.

Obecnie w całym kraju zakażonych wirusem jest 106,5 tysiąca osób. Liczba chorych spadła o ponad 300. Od początku epidemii po raz pierwszy spadła liczba chorych przebywających w domowej izolacji - zaznaczono w komunikacie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wynosi 195 tys. i wzrosła o ponad 2300. Wyleczonych jest już około 63 tys. osób. Poprawia się też sytuacja w Lombardii i w samym Mediolanie. Zanotowano w tym regionie 163 zgony od piątku i spadek nowych zakażeń.

Holandia - nie wszyscy są poddawani testom

W ciągu ostatniej doby w Holandii zrejestrowano 655 nowych zakażeń koronawirusem, co zwiększa bilans wszystkich zakażonych do 37190; zmarło 120 osób - podał w sobotę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Całkowity bilans zgonów sięga 4409.

Liczba zakażeń może być w rzeczywistości wyższa, co wynika z faktu, że nie wszystkie osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogłyby być zakażone, są poddawane testom - zaznaczono w codziennym komunikacie RIVM. Eksperci Instytutu podkreślili, że notowana w ostatnich dniach liczba zakażeń nieznacznie zmalała, ale wciąż jest wysoka. W porównaniu do danych z kończącego się tygodnia wzrosła natomiast liczba przypadków śmiertelnych. Zgonów od dwóch tygodni jest więcej, ponieważ wcześniej doszło do grupowych zakażeń w domach długotrwałej opieki społecznej. Liczba seniorów z tych ośrodków, którzy zmarli, wpłynęła na statystyki.

bas/ PAP