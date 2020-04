"Odmrażanie" sportu. Konferencja prasowa premiera [OGLĄDAJ]

Rząd przedstawi w sobotę etapy "odmrażania" sportu - dowiedział się polsatnews.pl. Pierwszy z nich wszedł już w życie i dotyczy wstępu do parków i lasów. Według drugiego na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do 5 osób. Szczegóły planu podadzą na wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Transmisja od godz. 12:15.

Resort sportu opracował pięć etapów wznawiania działań w obszarze sportu. Łagodzą one obowiązujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Jak dowiedział się polsatnews.pl, premier Mateusz Morawiecki przedstawi w sobotę poszczególne etapy "odmrażania" polskiego sportu.

Pierwszy z nich został zrealizowany przez Kancelarię Premiera i dotyczy otwarcia parków i lasów.

Etap II mówi o "infrastrukturze o charakterze otwartym". Dotyczy on m.in. stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym Orlików), pól golfowych, otwartych strzelnic, torów łuczniczych i gokartowych, a także stadnin koni.

Tylko 5 osób na orlikach

Na wszystkich tych obiektach będzie mogło przebywać jednocześnie do pięciu osób. Wszyscy zobowiązani będą jednak do zachowania dystansu i zasłaniania twarzy. W przypadku kortów tenisowych obowiązywać ma ograniczenie do dwóch osób.

W regulacjach resortu sportu mowa także o weryfikacji uczestników korzystających z obiektów sportowych, brak możliwości korzystania z szatni, dezynfekcji urządzeń po użyciu, a także obowiązku dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

Trzeci etap "odmrażania" sportu dotyczy sal i hal szkolnych. Będą mogły z nich korzystać maksymalnie 5-osobowe grupy. Zarządca obiektu będzie miał obowiązek weryfikacji osób i dezynfekcję sprzętu. Obowiązywać ma także wszystkich dezynfekcja rąk.

Ostatni etap - daleka perspektywa

Etap czwarty to infrastruktura o charakterze zamkniętym. Mowa o klubach tanecznych, basenach, siłowni, klubach fitness, tenisa stołowego, squasha, badmintona, sportów walki, kręgielniach, parkach trampolin, skateparkach i ściankach wspinaczkowych. W momencie ponownego uruchomienia tych obiektów, możliwe ma być także organizowanie imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób i bez udziału publiczności.

Ten etap także zakłada konieczność zakrywania twarzy, weryfikację uczestników, dystans społeczny, ograniczoną ilość osób i dezynfekcję sprzętu i rąk.

Ostatni etap dotyczy organizacji imprez masowych w "nowym reżimie sanitarnym". Jak podkreśla resort sportu - wejdzie w życie w odległej perspektywie czasowej.

Ekstraklasa do drugiej połowy lipca

Planowane przez resort sportu łagodzenie obostrzeń dotyczy także rozgrywek profesjonalnych. Od czwartku wybrani sportowcy dyscyplin olimpijskich są poddawani dwutygodniowej domowej kwarantannie. Później będą mogli wejść do obiektów Ośrodków Przygotowań Olimpijskich COS. Na 8 maja zaplanowano przyjazd zawodników oraz sztabu szkoleniowego do pierwszych dwóch COS-ów.

"Odmraża" się także piłkarską Ekstraklasę. Zawodnicy mają przejść przymusową kwarantannę, na 3 maja zaplanowano testy, a na 4 maja - początek treningów w grupach kilkuosobowych.

Treningi drużynowe miałyby ruszyć 10 maja, a rozegranie 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na dni 29-31 maja. Sezon miałby się zakończyć w drugiej połowie lipca. Umożliwiało to udział polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów zakładanych aktualnie przez UEFA na sierpień i wrzesień.

Swój plan "odmrażania" ma także żużlowa PGE Ekstraliga. 8 maja ma ruszyć dwutygodniowa kwarantanna zawodników i mechaników. 29 maja ma rozpocząć się 14-dniowy okres trenowania: 8-osobowa drużyna i 8 mechaników na jednym obiekcie żużlowym.

Rozpoczęcie rozgrywek - bez udziału kibiców - zaplanowano na 12 czerwca. Sezon miałby potrwać do końca października.

