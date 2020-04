"Mężczyźni powinni wychodzić na zakupy. Kobiety nie są zdecydowane". Burmistrz w ogniu krytyki

- Kiedy kobieta idzie, zajmuje to trochę czasu - powiedział Matsui, zapytany przez dziennikarza o możliwość ograniczenia wstępu klientów do supermarketów w czasie epidemii. - Gdyby to był pan, gdyby kazano panu kupić to czy tamto, poszedłby pan od razu po to i wrócił do domu - dodał. Słowa burmistrza cytuje agencja Kyodo.

"Kobiety szybciej podejmują decyzję"

Część użytkowników Twittera zarzuciła mu seksizm i brak szacunku zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

- Japonia to kraj, w którym takie słowa wypływają spokojnie z ust burmistrza. Smutne - stwierdził jeden z użytkowników serwisu. Inny ocenił, że wypowiedź pokazała, że w życiu politycznym powinny brać udział osoby o różnym pochodzeniu.

Jeden z internautów z kolei stwierdził, że Matsui pomylił się, bo to właśnie kobiety potrzebują mniej czasu w sklepie. "Kobiety szybciej podejmują decyzje w czasie zakupów" - napisał, dodając, że wiele czasu zajęło mu znalezienie alejek z produktami, których szukał.

W czwartek burmistrz powiedział, że mieszkańcy Osaki powinni ograniczać liczbę wyjść do supermarketu. Zaproponował, żeby osoby urodzone w miesiącach parzystych chodziły po zakupy tylko w dni parzyste, a urodzone w miesiącach nieparzystych - w dni nieparzyste.

Ponad 13 tys. zakażonych

Liczba potwierdzonych w Japonii przypadków koronawirusa osiągnęła 13 141. Z powodu Covid-19 w Japonii zmarło w sumie 341 osób - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia.

W całej Japonii od 16 kwietnia obowiązuje stan wyjątkowy. Rząd apeluje do mieszkańców o ograniczenie kontaktów międzyludzkich o 80 proc., by powstrzymać szerzenie się wirusa. Władze wzywają do pozostawania w domach i zachęcają firmy do wstrzymywania działalności.

Zgodnie z pierwotnym planem stan wyjątkowy będzie obowiązywał do 6 maja. Po konsultacji z ekspertami rząd zdecyduje, czy będzie on przedłużony – oświadczył w czwartek szef kancelarii japońskiego rządu Yoshihide Suga.

bas/ Channel News Asia, PAP