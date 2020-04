Trump wymyślił sposób na walkę z koronawirusem. Lekarze w szoku

W czwartek na konferencji prasowej w Białym Domu Bill Bryan, który przewodzi działowi technologii i nauki w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego zaprezentował wyniki badań swojego zespołu ekspertów. Według najnowszych ustaleń koronawirus żyje krócej na gorących i wilgotnych powierzchniach. Dodał, że wirus umiera najszybciej w "świetle słonecznym".

ZOBACZ: Leczenie koronawirusa wybielaczem? Koncern ostrzega

- Można więc naświetlić ciało ultrafioletem, albo bardzo mocnym światłem. Chyba wcześniej mówiłeś, że można wprowadzić światło do organizmu przez skórę lub jakimś innym sposobem? - zwrócił się do eksperta Trump.

"Może zadziała, może nie"

Gdy prezydent wypowiadał te słowa kamery uchwyciły rekcję doktor Deborhy Brix - doradczyni prezydenta ds. walki z AIDS. Nagranie zdobyło ogromną popularność w mediach społecznościowych. Na Twitterze obejrzano je ponad 10 mln razy. W późniejszej rozmowie z dziennikarzami, doktor przyznała, że nigdy nie słyszała o metodzie, o której mówił prezydent.

Na tej samej konferencji prasowej, Trump mówił też, że "zna środek dezynfekujący, który zabija koronawirusa w minutę". - Możemy spróbować wstrzyknąć go do organizmu. Robi naprawdę świetną robotę w płucach. Powinniśmy spróbować - przekonywał prezydent.

- Nie robimy tego w naszych laboratoriach - odpowiedział Bill Bryan.

- Może zadziała, może nie zadziała - próbował Trump.

"To może cię zabić"

"Konferencje Trumpa regularnie narażają zdrowie publiczne. Zbojkotujcie propagandę. Słuchajcie ekspertów. Proszę nie pijcie środka dezynfekującego" - skomentował konferencję profesor Robert Reich z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley.

Trump's briefings are actively endangering the public's health.



Boycott the propaganda. Listen to the experts. And please don't drink disinfectant. https://t.co/gRRn3sQ04T