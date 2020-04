Maturzyści kończą rok szkolny - w smutnych okolicznościach

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Termin egzaminu maturalnego, który miał być przeprowadzony w maju, został przełożony, a nowy ma być ogłoszony co najmniej na trzy tygodnie przed jego przeprowadzeniem. Podobnie jest z egzaminem ósmoklasisty, który miał być przeprowadzony w kwietniu. Od połowy marca zamknięte są także przedszkola i żłobki.

"Sytuacja z maturą podczas pandemii stresuje"

O odczuciach związanych z tegorocznym zakończeniem roku opowiadają elbląscy maturzyści.

- Nasza dyrektor podzieliła to tak, że każda klasa przychodzi po świadectwa w inny dzień tygodnia, np. moja w najbliższą środę. Mamy być w maseczkach i rękawiczkach i wchodzić w odstępach co 15 min. Nie mam jednak obowiązku przychodzić po świadectwo, mogę je odebrać później, np. ze świadectwem z matury - podkreśla jeden z uczniów.

ZOBACZ: Włoskie matury w czerwcu, wyłącznie w formie ustnej

Inny dodaje: "cała sytuacja związana ze szkołą i maturą podczas pandemii jest stresującą, zwłaszcza że nie znamy terminów egzaminów".



- Jednak nie popadam w panikę, uczę się, robię swoje i czekam na rozwój sytuacji. Szkoda mi jednak, że kończąc dzisiaj szkołę nie będę mógł tego przeżywać razem z innymi - zaznacza.

Informacje od premiera

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że w piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawi kolejne informacje dotyczące zarówno spraw oświatowych, ale również ewentualnego kolejnego etapu zmian regulacji, które były wprowadzone w związku z koronawirusem.

Zgodnie o zapowiedzianymi w ubiegłym tygodniu przez rząd etapami luzowania obostrzeń związanych ze stanem epidemii w trzecim z nich ma ruszyć organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych. Jednocześnie nie podano, kiedy trzeci etap nastąpi; zaznaczono, że będzie to zależeć od sytuacji epidemicznej. W żadnym z wyszczególnionych wówczas etapów nie wymieniono uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski pytany w środę o ubiegłotygodniową zapowiedź luzowania obostrzeń wyjaśnił, że "chodzi głównie o to, aby umożliwić opiekę nad tymi najmłodszymi dziećmi, aby rodzice, którzy z powodu opieki nad tymi małymi dziećmi - przez kilka już dotąd tygodni - nie chodzili do pracy, mogli po prostu do tej pracy wrócić".

"Arkusze są już gotowe"

Minister edukacji zapowiedział, że o terminarzu egzaminów poinformuje wraz z premierem na jednej z najbliższych konferencji prasowych. Zapewnił, że gotowe są już arkusze zarówno na egzamin ósmoklasisty, jak i egzamin maturalny.

- Teraz jest tylko kwestia dystrybucji i dania wyraźnego sygnału, kiedy te egzaminy mają się odbyć. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest do tego już przygotowana - zaznaczył Piontkowski.

Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzaminy dojrzałości mogą odbyć się pod koniec czerwca lub na początku lipca.

"Należy pamiętać o bezpieczeństwie"

Od piątku - 24 kwietnia - uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników będą mogli odbierać świadectwa ukończenia szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie, tak by było to bezpieczne.

ZOBACZ: Matury i egzamin ósmoklasisty. Senat wzywa rząd do ogłoszenia decyzji

- Należy pamiętać o bezpieczeństwie: maseczki, rękawiczki, własny długopis. Świadectwo to druk ścisłego zarachowania w związku z tym obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością - zaznaczyła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

Przypomniała, że w obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony w dniach od 21 do 23 kwietnia. Matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych egzaminów miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Jak podaje MEN w tym roku do egzaminu ósmoklasisty ma przystąpić 347,7 tys. uczniów, a do egzaminów maturalnych 279,4 tys. uczniów.