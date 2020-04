Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

ZOBACZ: Szkoły zamknięte do 24 maja. Ogłoszono termin matur

- Dzięki temu, że Polacy zachowali się odpowiedzialnie podczas Świąt Wielkiej Nocy nie zaobserwowaliśmy dużego wzrostu zachorowań po tym wydarzeniu. Mogliśmy dzięki temu ogłosić pierwsze luzowanie ograniczeń, które były dla wszystkich trudne i uciążliwe, ale niezbędne - powiedział mister zdrowia.

Luzowanie obostrzeń

- W najbliższych dniach zbierzemy informacje o tym jaki efekt na przebieg epidemii miało zdjęcie tych ograniczeń. Widzimy ludzi w lasach, parkach, przemieszczających się i uprawiających sport. Będziemy komunikowali co dalej. Analizy, obostrzenia prowadzą do tego, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny mówić co dalej - dodał.

Wideo: "Planowane terminy egzaminów zależą od naszego zachowania" - przestrzega minister zdrowia



Minister zdrowia był pytany czy jesienią możemy mieć nawrót koronawirusa. Szumowski odparł, że tak dalekie predykcje są bardzo trudne i obarczone ogromnym ryzykiem błędu.

- Małe zmiany dzisiaj skutkują dużymi zmianami za miesiąc czy dwa, ale dane wskazują na to, że na jesień będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zachorowań na grypę. Nie ma żadnych danych, żeby COVID-19 do tego czasu zniknął - wyjaśnił.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają przez cały miesiąc. Egzaminy ósmoklasistów przeniesiono z kolei na dni 16-18 czerwca - przekazał w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Szef MEN dodał, że szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja.

WIDEO - Płonie Biebrzański Park Narodowy. "Sytuacja jest szczęśliwie pod kontrolą" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ Polsat News