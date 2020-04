Pogrzeb Krystyny Łybackiej. Będzie miał charakter państwowy

Krystyna Łybacka zmarła w poniedziałek wieczorem w poznańskim szpitalu. Miała 74 lata. Była posłanką I, II i III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2014-2019 zasiadała w Parlamencie Europejskim. Od 2001 r. do maja 2004 r. była ministrem edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera.

Limit osób na uroczystości

Ryszard Zaczyński, wieloletni współpracownik i szef biura poselskiego Krystyny Łybackiej, poinformował, że była szefowa resortu edukacji spocznie w Alei Zasłużonych cmentarza na poznańskim Miłostowie. Pogrzeb wieloletniej posłanki SLD rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 12. - Scenariusz uroczystości pogrzebowych jest jeszcze w trakcie szczegółowego ustalania. Otrzymaliśmy informację, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy. To wiąże się z określonym ceremoniałem i asystą wojskową – powiedział.

ZOBACZ: Nie żyje Krystyna Łybacka. Była minister edukacji miała 74 lata

Ze względu na zagrożenie koronawirusem obecnie w uroczystościach pogrzebowych może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób. - Na razie nie mamy żadnych informacji odnośnie szczególnych odstępstw od obowiązujących przepisów. Asysta wojskowa z uwagi na obostrzenia będzie nieco mniejsza - wyjaśnił Zaczyński.

- W imieniu Sejmu RP przyjedzie pan wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty wraz z asystą Straży Marszałkowskiej – powiedział. Wskazał, że pogrzeb poprzedzi nabożeństwo w kościele na poznańskim Starym Żegrzu. - Przy czym będzie to nabożeństwo bardziej o charakterze rodzinnym - zaznaczył Zaczyński.

Poseł, europoseł, minister

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie (pow. rawicki, woj. wielkopolskie). Z wykształcenia była doktorem nauk matematycznych; w latach 1968 do 2014 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1968-91 pełniła funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od 1986 do 1991 r. była prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Poznańskiej.

W 1991 r. Łybacka po raz pierwszy zdobyła mandat poselski, który sprawowała nieprzerwanie do 2014 r., zasiadając w Sejmie I, II i III, IV, V, VI i VII kadencji. Była zaangażowana w prace sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, była też przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ZOBACZ: "Europarlamentarne Oscary" dla Krystyny Łybackiej i Marka Plury

Po wygranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborach parlamentarnych w 2001 r. została ministrem edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Resortem kierowała do 2 maja 2004 r.

W latach 2014-2019 Łybacka zasiadała w Parlamencie Europejskim. W 2019 r. została wybrana najlepszym europosłem w kategorii Edukacja, Kultura i Media w konkursie, którego organizatorem jest "The Parliament Magazine".

Łybacka od 1978 r. należała do PZPR, z której wystąpiła w 1981 r. i na krótko przystąpiła do Solidarności. W 1993 r. wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 r. należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była wiceprzewodniczącą partii w latach 1999 – 2003. W latach 1999-2003 i 2005–2007 była przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.