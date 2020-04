Otwarcie galerii handlowych. Nieoficjalnie: ustalono datę

Pierwsze galerie informują pracowników o powrocie do pracy i podają konkretną datę – dowiedziała się "Rzeczpospolita". Według ustaleń dziennika ma to nastapić 18 maja. Wówczas mają również zostać otwarte sklepy przy ulicach handlowych.

Datę powrotu do pracy swoim pracownikom miały przekazać m.in. "Wola" w Warszawie, "Bielany" we Wrocławiu i gdańska "Galeria Madison".



Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy, pozyskanych ze źródeł zbliżonych do rządu, wynika, że część ministrów miała popierać nawet wcześniejszą datę uruchomienia galerii handlowych, uznając, że bez handlu i usług gospodarka nie zacznie się na nowo rozkręcać po okresie "zamrożenia".

Niesieciowe sklepy odzieżowe czy obuwnicze, zwłaszcza w mniejszych miastach, działały cały czas, stosując jedynie wymagane limity dotyczące liczby obsługiwanych jednocześnie klientów. Ich śladem idą również placówki znanych marek.

- Realizując rządowy plan odmrażania gospodarki oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy są przywiązani do zakupów w formie stacjonarnej, podjęliśmy decyzję o wznowieniu funkcjonowania butików ulicznych - powiedział Marek Dworczak, prezes CDRL, zarządzającej sklepami marki "Coccodrillo". Do tej pory otwarto 100 sklepów tej marki, a 4 maja uruchomionych ma zostać kilkadziesiąt kolejnych.

Działalność galerii handlowych ograniczono 14 marca. Otwarte w nich mogły być jedynie sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie. 2 kwietnia rygory związane z epidemią zaostrzono - zamknięto wszelkie salony urody: zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu oraz wprowadzono limit osób przebywających w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę.

grz/luq/ "Rzeczpospolita"