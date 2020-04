Koronawirus w W. Brytanii. Nowe dane wskazują, że szczyt zgonów już minął

O 616 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 18738 - poinformowało w czwartek po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę.

To wyraźnie mniej niż w środę, gdy bilans nowych zgonów wynosił 759, a zarazem kolejna wskazówka, że szczyt zgonów w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie już minął. Rekordową liczbę 980 zgonów zanotowano w piątek 10 kwietnia.

Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty w środę po południu podczas codziennej rządowej konferencji prasowej ostrzegał jednak, że nie należy się spodziewać szybkiego dużego spadku liczby zgonów.

Ponadto podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia statystyki dotyczą tylko zgonów w szpitalach, więc faktyczna liczba jest większa.

Najwięcej zgonów i zakażeń - w Anglii

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii dotychczas odnotowano 16785 zgonów, w Szkocji - 1062, w Walii - 641, zaś w Irlandii Północnej - 250.

Jednocześnie resort zdrowia przekazał, że od początku epidemii przeprowadzono prawie 583,5 tys. testów na obecność koronawirusa, którym poddano prawie 426 tys. osób. W przypadku 138078 testów uzyskano wynik pozytywny, co oznacza wzrost o 4583 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia.

Od początku kwietnia liczba nowo wykrytych zakażeń przeważnie mieści się w przedziale 4500-5500, co - przy rosnącej liczbie przeprowadzanych testów - pokazuje, że krzywa zakażeń się spłaszczyła. W ciągu minionej doby wykonano ponad 23,5 tys. testów, co jest najwyższą dobową liczbą od początku epidemii. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w środę do godz. 9 w czwartek.

Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa - za Stanami Zjednoczonymi, Włochami, Hiszpanią i Francją, a także piąte pod względem liczby wykrytych zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Hiszpanią, Włochami i Niemcami.

bia/ PAP