Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Do 10 169 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Do tej pory zmarło 426 pacjentów. Przedsiębiorcom przyznano ponad 74 tys. niskooprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł. Według lokalnych władz w USA pierwszy zgon na Covid-19 odnotowano o 20 dni wcześniej niż uważano. Włoski minister oświaty stwierdził, że matury mają być zorganizowane w terminie i na żywo, a nie online.