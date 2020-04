Trzaskowski: latem warszawiacy będą musieli oszczędzać wodę, szykuje się historyczna susza

- Na razie nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o dostawę wody w Warszawie - zapewniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przyznał jednak, że szykuje się historyczna susza i miasto będzie apelowało do mieszkańców, by oszczędzali wodę w miesiącach letnich.

W poniedziałek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował, że został przygotowany projekt specustawy, która przyśpieszy inwestycje zabezpieczające Polskę przed suszą. Na walkę z suszą trafi dodatkowo ponad 150 mln zł.

We wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nawiązał do zapowiedzi ministra w radiu Tok FM. Pytany, czego by oczekiwała Warszawa od specustawy, przyznał, że susza to kolejny problem, z jakim przyjdzie się zmierzyć.

"Szykuje się nam historyczna susza"

- Przez cały czas koncentrujemy się w tej chwili na walce z epidemią, natomiast szykuje się nam historyczna susza i olbrzymi problem z wodą w Warszawie i problem z takimi kwestiami, jak choćby oziębianie elektrowni - przyznał.

Jednocześnie uspokoił warszawiaków przed ewentualnością braku w dostawie wody w Warszawie.

- Na razie nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o dostawę wody - podkreślił. - W tej chwili proszę się nie denerwować - apelował do mieszkańców stolicy. Przyznał jednak, że miasto na pewno będzie apelowało do mieszkańców stolicy, aby w miesiącach letnich oszczędzali wodę. Jak mówił, miasto szykuje się do kampanii informacyjnej na temat zaleceń związanych z suszą.

"Oczekuję od rządu prawdziwej pomocy, a nie tylko zaklęć"

Dopytywany, czego oczekuje od specustawy, Trzaskowski przyznał, że potrzebuje tego samego, czyli pieniędzy i prawdziwej pomocy. - Jeżeli rząd opowiada o tym, że będzie pomagał w koronawirusie samorządom (…), to oczekuję prawdziwej pomocy, a nie tylko zaklęć - zaznaczył.

Ocenił także, że w przypadku specustawy zabezpieczającej Polskę przed suszą będzie podobnie. - Jeżeli rząd naprawdę chce przyjąć tego typu rozwiązania, które mają pomóc w walce z suszą, to niech zabezpieczy elektrownie, które nie są w gestii samorządów - zauważył. - I niech też przewidzi bardzo konkretne rozwiązania, z jednej strony prawne, a z drugiej konkretną pomoc finansową - dodał.

Minister Gróbarczyk poinformował, że w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na 2020 r. zostało zabezpieczonych prawie 400 mln zł na realizację ponad 4 tys. zadań utrzymaniowych na ciekach wodnych. Inwestycje te prowadzą Wody Polskie. Minister poinformował też, że w związku ze złymi prognozami na ten rok, na walkę z suszą przeznaczone zostanie dodatkowe 154,7 mln zł, a inwestycje mają być zrealizowane w ciągu trzech lat.

Stopsuszy.imgw.pl - dane w czasie rzeczywistym

IMGW-PIB we współpracy z MGMiŻŚ i z Wodami Polskimi przygotował specjalną platformę internetową – stopsuszy.imgw.pl – która w jednym miejscu skupia wszystkie dane i analizy służące do monitorowania stanu wód i sytuacji hydrologicznej w kraju.

Serwis działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, a dane prezentowane są w czasie rzeczywistym.

