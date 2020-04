Grozi nam susza. IMGW: jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów - od ponad 100 lat

- Prognozy hydrologiczne nie są optymistyczne. Jest to jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów hydrologicznych w kraju. 42 stacje mierzące przepływ wód w rzekach, na 500 istniejących, odnotowały stan poniżej normy. W zeszłym roku było ich ok. 10 - poinformował rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Prognozy na maj nie są optymistyczne. Z powodu suszy ceny mogą znacznie wzrosnąć.

Poziom Wisły obecnie wynosi 70 cm, w sobotę może zaś osiągnąć wartość ok. 59 cm. - Poziom wody w Wiśle na całej jej długości powoli spada. Nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni sytuacja się nie zmieni, tylko że będzie postępowała - podkreślił rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Rzecznik IMGW wskazał, że stan wody w największej rzece Polski uzależniony jest od tego, co się dzieje u jej źródeł na południu kraju. - Tam praktycznie nie ma deszczu, jest znaczący niedobór opadów. Dopiero wczoraj pojawił się front, na którym utworzyły się burze, niestety i tak deszczu spadło za mało, żeby wezbrały wody - wyjaśnił.

"Susza towarzyszy nam już od paru lat"

Walijewski zaznaczył, że dla porównania o tej porze w zeszłym roku stan wody w Wiśle w Warszawie był na poziomie 98 cm. - Prognozy hydrologiczne dla całej Polski nie są optymistyczne. Jest to jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów hydrologicznych w kraju, które robione są od ponad stu lat. 42 stacje mierzące przepływ wód w rzekach na 500 istniejących w Polsce odnotowały stan poniżej normy. W zeszłym roku było ich ok. 10 - wskazał.

Według rzecznika IMGW, na niski stan wód wpływ miały ciepła zima i związane z nią znikome opady śniegu. Nie powstała pokrywa śnieżna, której topnienie zwiększyłoby poziom wód zarówno gruntowych jak i podziemnych w Polsce. - Sytuację jednak poprawił odrobinę luty, ponieważ był to stosunkowo wilgotny miesiąc, obfitujący w opady - dodał Walijewski.

Rzecznik IMGW wskazał także, że z tych samych powodów występuje susza. Ponieważ lato zeszłego roku było gorące, zima zaś ciepła i nie wytworzyła się odpowiednia pokrywa śnieżna, nadchodzące lato może być bardzo suche, jeśli nawet nie gorsze niż rok temu. Zmienia się również charakter opadów - coraz częstsze są gwałtowne zjawiska, jak m.in. burze. Z kolei ponieważ spada mało deszczu, woda nie wsiąka w glebę i nie odnawiają się zasoby wód gruntowych. - Susza towarzyszy nam już od paru lat - dodał.

Prognozy na maj nie są optymistyczne

Rolnicy, ale nie tylko oni, czekają z utęsknieniem na deszcz, który uratuje uprawy. Te wysychają na potęgę już na samym początku wegetacji.

To grozi im chorobami i atakami szkodników, a ostatecznie zmniejszeniem plonów. Może to oznaczać wzrost cen niektórych towarów rolnych nawet o kilkadziesiąt procent. Rolnicy alarmują, że np. truskawki mogą być duże droższe niż rok temu.

Eksport nas nie uratuje, bo wiele krajów Europy i świata ma te same co my problemy z ociepleniem klimatu i nieurodzajem.

Kluczowe są opady, a te nie chcą się pojawić. - Liczymy, że jakiś deszcz spadnie. Na dzsiaj żadnego deszczu nie widać, w prognozach również. Widać, że rzepak potrzebuje deszczu, bo już zaczyna kwitnąć, jest przyspieszona wegetacja. Zboża ozime, po zimie wyglądały lepiej, a teraz też już widać, że brakuje deszczu - powiedział reporterowi Polsat News Marcin Mes, rolnik.

Prognozy na maj nie zwiastują obfitych opadów deszczu, przed czym portal twojapogoda.pl ostrzegał już w prognozie na wiosnę i lato. Będzie to miesiąc słoneczny, umiarkowanie ciepły, ale też bardzo suchy. Dopiero w czerwcu jest szansa na większe opady, jednak wtedy może być już za późno dla upraw.

