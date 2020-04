Filiżanka kawy może stać się luksusem. Ceny na giełdach światowych szaleją

Koronawirus zmienił nasze życie nie do poznania. Gorzej, że możemy nie wrócić do znanej nam normy, nawet w chwili, gdy epidemia minie. Gorzkie czasy czekają m.in. smakoszy kawy.

Czas spekulantów

W ostatnim czasie ceny kawy mocno wzrosły. Gdy świat dopiero zaczynał interesować się wirusem z Wuhan, za funt ziaren płacono niecałe 100 centów.

Sama jednak pogłoska o tym, że dostawy kawy do Stanów Zjednoczonych mogą zostać wstrzymane lub napotkać trudności z powodu pandemii, doprowadziła do skoku ceny do 130 centów za funt. Obecnie wartość ta spadła ponownie od około 120 centów, ale nie ma pewności, czy to nie tylko chwilowa zadyszka przed dalszym "lotem w kosmos".

Taki "lot" cena kawy zaliczyła w 2011 roku, kiedy funt jej ziaren kosztował blisko 300 centów - ponad dwa razy więcej niż teraz. Powtórka z historii nie jest wykluczona. Dla spekulantów to okazja do zarobków. Dla kawoszy - koszmar.

Polak kocha kawę

Tych ostatnich jest wielu. 83 proc. z nas przyznaje, że codziennie pije słynny, gorący napój. Ponad połowa Polaków zaczyna od niego dzień i niemal tyle samo podnosi sobie za jego pomocą ciśnienie nawet parę razy w ciągu doby.

W skali globalnej także jesteśmy na tym polu potęgą. W spożyciu kawy zajmujemy 11. miejsce na świecie (prześcignęli nas jednak m.in. Czesi czy Słowacy). Przeciętny Kowalski wypija jej 95 litrów rocznie. To… 3 kg ziaren.

W Polsce mamy teraz rekordowy skok cen produktów spożywczych. Wątpliwe, by proces ten wkrótce się zatrzymał. Może to oznaczać problemy dla smakoszy kawy. Jest ryzyko, że ta stanie się wkrótce jednym z najbardziej luksusowych produktów spożywczych w naszej szafce w kuchni.

Droga kawa może przyprawić o ból głowy także właścicieli kawiarni i restauracji, zaraz po tym, jak będą mogli je otworzyć po zakończeniu narodowej kwarantanny.

