Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej. Ile z nich jest w kwarantannie?

- Mamy 824 Domy Pomocy Społecznej; w kwarantannie mamy 26 domów, które są objęte całkowicie wsparciem - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że rząd przeznaczył na pomoc DPS 20 mln zł.

Minister Maląg pytana na wtorkowym briefingu prasowym o sytuację w Domach Pomocy Społecznej podkreśliła, że w prowadzeniu DPS samorządy wspiera rząd. - Jesteśmy pierwsi na froncie tam, gdzie samorządy tego wsparcia potrzebują - zapewniła. Minister zaznaczyła jednocześnie, że prowadzenie DPS jest zadaniem własnym samorządów.

- Na chwilę obecną mamy 824 Domy Pomocy Społecznej. W kwarantannie mamy 26 domów, które są objęte całkowicie wsparciem - poinformowała Maląg. Zaznaczyła, że do DPS został dostarczony sprzęt ochrony osobistej. - Przekazaliśmy do tej pory ponad 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji, 1,5 mln rękawiczek, 1,5 mln maseczek, a także zostały przekazane przyłbice - poinformowała.

Minister podkreśliła też, że DPS-y są systematycznie doposażane przez wojewodów. - Z rezerwy budżetu państwa przekazaliśmy ponad 20 mln zł - poinformowała. - Warto wspomnieć, że również przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej do DPS, poprzez marszałków, może trafić ok. miliarda zł. Takie pieniądze mamy zabezpieczone - oświadczyła Maląg.

