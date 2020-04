Atak na pojazd WHO. Zginął kierowca przewożący wymazy pacjentów testowanych na koronawirusa

Jadący oznakowanym samochodem WHO Pyae Song Win Maung został zaatakowany w miasteczku Minbya w targanym przemocą stanie Rakhine (Arakan).

"Współpracownik WHO jechał oznakowanym pojazdem ONZ z Sittwe do Rangunu, transportując materiał (medyczny) w celu wsparcia ministerstwa zdrowia i sportu" Birmy - zakomunikowało biuro ONZ. Nie poinformowało, kto przeprowadził atak.

The whole WHO family is saddened by the news that

we lost a colleague, Pyae Sone Win Maun, who was hurt in a security incident in #Myanmar, while transporting #COVID19 surveillance samples.



Our thoughts are with his family, friends and colleagues.https://t.co/ZT3e8MI70U