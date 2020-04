Maląg: rząd od początku wspiera DPS

- Do Domów Pomocy Społecznej dostarczono środki ochrony. Sytuacja jest pod kontrolą, przyczyniają się do tego działania rządu - mówiła na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na 80 tys. osób w domach pomocy społecznej zakażonych koronawirusem jest 311 osób - to 0,39 proc. ogółu mieszkańców we wszystkich domach pomocy społecznej - mówiła minister. - Wspieramy samorządy w opanowaniu sytuacji w domach pomocy społecznej. Wspieramy instytucje finansowo i zaopatrujemy w środki higieny. Przeznaczyliśmy dodatkowe 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności DPS - powiedziała Maląg. Samorządy podjęły się już realizacji projektów. 125 mln zł to wynik połączonych sił na wsparcie dla domów opieki społecznej #MRPIPS i @MFIPR_GOV_PL. @PremierRP #Pomoc #koronawirus pic.twitter.com/0Qa15QF15B — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) April 20, 2020

- Z puli Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowujemy wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników mikro, małych i średnich firm, a także na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników - mówiła minister.

- Tarcza antykryzysowa ruszyła 1 kwietnia i do chwili obecnej zostało złożonych w sumie na różne instrumenty wsparcia ponad 1,3 mln wniosków. To konkretne osoby, konkretni przedsiębiorcy, którzy występują o wsparcie na miejsca pracy - dodała Maląg. - Naszym priorytetem jest ochrona miejsc pracy - podkreślała minister.

Jak dodała, "zależy nam na tym, by przedsiębiorstwa zachowały płynność, pracownicy mieli wynagrodzenie, by rodziny mogły w miarę normalnie żyć w tej nietypowej sytuacji. Do tej pory zostało wypłacone ok 1,5 mld zł na ochronę ok. 250 tys. miejsc pracy".

- Przekazaliśmy marszałkom województw rekomendacje, dzięki którym mogą przeznaczyć nawet 1 mld zł z funduszy europejskich na ochronę przed koronawirusem osób przebywających w domach pomocy społecznej i pracowników tych placówek - powiedziała z kolei minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Dziś możemy mówić o tym, że regiony zaangażowały się w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki, w ramach środków z UE można na te działania przeznaczać. (…) Mówimy o 2,6 mld zł, które udało się wygospodarować wraz z marszałkami województw na wsparcie wynagrodzeń pracowników - mówiła Jarosińska-Jedynak na konferencji prasowej, dodając, że chodzi też o środki z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Minister podkreślała, że napłynęło już 8,2 tys. wniosków firm o wsparcie w postaci dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników. Jeśli u danego przedsiębiorcy spadek obrotów przekroczy 30 proc., może on otrzymać do 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla danego pracownika - przypomniała Jarosińska-Jedynak.

- Chodzi o to, żeby zapobiegać odchodzeniu pracownika od pracodawcy, a jemu z kolei dać szansę na zatrzymanie pracownika - podkreśliła.

prz/ Polsat News