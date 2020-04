Piwo będzie słabiej gazowane? Przez epidemię spadły zapasy dwutlenku węgla

Producenci etanolu wychwytują dwutlenek węgla jako produkt uboczny i sprzedają go przemysłowi spożywczemu w dużych ilościach. Zakłady natomiast nasycają nim napoje, dzięki czemu są one gazowane.



Ale produkcja etanolu, który wliczany jest do krajowych zapasów paliwa, spadła ze względu na mniejszy popyt na benzynę w wyniku obostrzeń dotyczących przemieszczania się. Najczęściej dostępna na stacjach benzyna bezołowiowa ma oznaczenie E5. Oznacza to, że zawiera ona 5 proc. alkoholu etylowego.

Zapotrzebowanie na benzynę spadło w USA o ponad 30 proc. - podaje Reuters.

Firmy ograniczają produkcję

Dyrektor generalny Stowarzyszenia Paliw Odnawialnych Geoff Cooper powiedział, że 34 z 45 amerykańskich fabryk etanolu, które sprzedają dwutlenek węgla, ograniczyło produkcję.



Dostawcy CO2 podnieśli natomiast ceny o około 25 proc. z powodu zmniejszonej podaży, jak twierdzi prezes Peers Association Bob Pease - grupy, która zrzesza małe i niezależne amerykańskie browary rzemieślnicze. Te uzyskują około 45 proc. potrzebnego CO2 od producentów etanolu.

- Problem nasila się. Każdego dnia słyszymy o tym od większej liczby naszych członków. Oczekuję, że browary rozpoczną cięcie produkcji za dwa do trzech tygodni - dodał.

Nie tylko napoje



W liście do wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a poinformowano, że produkcja CO2 spadła o około 20 proc, a w najbliższym czasie może spaść nawet o 50 proc.

Dotyczy to również producentów mięsa, którzy wykorzystują CO2 do przetwarzania, pakowania, konserwowania i wysyłki.

Dla niektórych Amerykanów blokada COVID-19 już wpłynęła na dostawy piwa. Jeden z producentów zdecydował się dostarczyć 150 puszek piwa 93-latce z Pensylwanii, której zdjęcie z napisem "potrzebuję więcej piwa" obiegło świat.

