Propozycja PO ws. wyborów prezydenckich. O 10:00 konferencja Borysa Budki

- Razem z Jarosławem Gowinem będą dążyć do tego, by wybory zostały przeprowadzone w bezpiecznym terminie. Głosowanie korespondencyjne możliwe jest za rok - mówił rano w radiu TOK FM Borys Budka, przewodniczący PO.

Konsultacje z Gowinem

- Borys Budka jutro przedstawi kompleksowy plan wyjścia z kryzysu, a raczej z trzech kryzysów, z którymi mamy do czynienia - zdrowotnym, ekonomicznym i politycznym - mówił w niedzielę "Śniadaniu w Polsat News" Marcin Kierwiński (PO), dodając, że będzie konsultował ten plan m.in. z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem i przedstawicielami partii opozycyjnych.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że Lewica wysłucha propozycji "jeżeli będą one interesujące".

- Wybory są dzisiaj nierealne. To co proponuje nam PiS, ta "usługa pocztowa", to będzie tylko proces wyboropodobny. Dla bezpieczeństwa Polaków, dla szacunku wobec prawa, demokracji, ale przede wszystkim powinniśmy się zająć ważniejszymi dla Polaków sprawami, jutro Borys Budka przedstawi plan wychodzenia z kryzysu - dodał poseł PO.

"Konkretna propozycja wyjścia z tego kryzysu politycznego"

"Wezwanie, by przenieść majowe wybory na czas po epidemii, jest aktualne; zarząd PO popiera stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej" - podkreślił w niedzielę na Twitterze również rzecznik PO Jan Grabiec. "Z bezpiecznych i uczciwych wyborów nasza kandydatka się nie wycofa; zamierzamy je wygrać" - zaznaczył.

Wybory nie powinny odbywać się podczas epidemii i wraz z @M_K_Blonska zrobimy wszystko by tak się stało. Z bezpiecznych i uczciwych wyborów nasza kandydatka się nie wycofa - zamierzamy je wygrać. To precyzyjny komunikat. — Jan Grabiec (@JanGrabiec) April 19, 2020

Grabiec zapowiedział również, podobnie jak Kierwiński, że w poniedziałek o godz. 10:00 przewodniczący PO Borys Budka "przedstawi konkretną propozycję wyjścia z tego kryzysu politycznego". Stan klęski żywiołowej Politycy PO oraz przedstawiciele pozostałych sił opozycyjnych uważają, że rząd powinien - w związku z trwającą epidemią - wprowadzić stan klęski żywiołowej, co dałoby podstawę do przesunięcia o kilka miesięcy wyborów prezydenckich. ZOBACZ: Być jak Estonia. "Od wyborów korespondencyjnych lepsze e-głosowanie" Zgodnie z art. 228 konstytucji w czasie stanu nadzwyczajnego (takim jest m.in. stan klęski żywiołowej) oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone m.in. wybory prezydenta RP, a jego kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

ac/ polsatnews.pl, PAP