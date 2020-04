Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 19 kwietnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 9287.

- niedzielny wzrost zakażeń jest najwyższy od początku pojawienia się pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, czyli od 4 marca.

- najwięcej zakażeń potwierdzono dotąd w woj. mazowieckim – 1992, tam też odnotowano najwięcej zgonów - 108.

- najmniej w woj. lubuskim - 81 zakażeń, żadnego zgonu

- do tej pory wyzdrowiało 1040 osób.

- dotychczas wykonano 204 tys. 246 testów na obecność koronawirusa, z czego w ciągu ostatniej doby - ponad 11,2 tys.

- obecnie hospitalizowanych jest 2482 osób

- 124 311 objętych zostało kwarantanną

- 17 436 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym

Wicepremier mówi o warunku odmrożenia handlu

W poniedziałek wejdzie w życie pierwszy etap odmrażania gospodarki. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zdradziła, że kolejne złagodzenie ograniczeń może nastąpić dokładnie tydzień później. - W piątek minister zdrowia ma zanalizować dane dot. zachorowań. Jeśli krzywa zakażeń nie podniesie się gwałtownie, wówczas kolejny etap będziemy mogli ogłosić po tygodniu - powiedziała w "Gościu Wydarzeń".

Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy chcą znać konkretne terminy "odmrażania gospodarki". - Podaliśmy etapy i to jest najważniejsze. Przyszły tydzień to tzw. nowa normalność i nowe zasady zachowania, kolejne to odblokowywanie systematyczne handlu, później usług, a na końcu aktywności w czasie wolnym - wyjaśniła Emilewicz.

- Nie podajemy dat odmrażania naszej gospodarki, bo robimy to wcześniej niż Niemcy, Austria czy Czechy. U nas pierwsze przypadki pojawiły się 2-3 tygodnie później, a mimo to decydujemy się uruchamiać gospodarkę. Każdy etap będzie zakończony ewaluacją prowadzoną przez ministra zdrowia - zaznaczyła.

Do lasu z maseczką? Jak będą funkcjonować sklepy?

Od poniedziałku możliwe będzie odwiedzanie lasów i parków. Czy tam również trzeba będzie mieć na sobie maseczkę ochronną? Wątpliwości rozwiewa opublikowane w niedzielę rozporządzenie Rady Ministrów. Zgodnie z nim usta i nos należy zasłaniać w parkach czy na cmentarzach, ale w lasach już nie jest to obowiązkowe.

Ogłoszone przez rząd złagodzenie obostrzeń wejdzie w życie w poniedziałek. Zaczną obowiązywać nowe zasady w funkcjonowaniu sklepów, przywrócony zostanie wstęp do lasów i parków, będzie można przemieszczać się w celach rekreacyjnych.

Zmiany w handlu i usługach mają dotyczyć liczby osób w sklepach. W tych o powierzchni do 100 m2, będą mogły przebywać cztery osoby na jedną kasę. W sklepach powyżej 100 m2 - jedna osoba na 15 m2 powierzchni. Pracownicy sklepów mają być poddawani kontroli zdrowia - mierzeniu temperatury.

Polscy medycy z misją w Kirgistanie

Zespół ośmiu lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych z Polski odpowiada na apel Światowej Organizacji Zdrowia i wesprze szpitale w Kirgistanie. 10-dniowa misja obejmie szkolenie personelu w kirgiskich szpitalach, uwzględniające zarówno wytyczne WHO, jak i doświadczenia części zespołu z niedawnej misji medycznej we włoskiej Lombardii.

Według WHO, Kirgistan jest obecnie jednym z priorytetowych krajów pod kątem wsparcia w epidemii COVID. W tym 6-milionowym kraju zarejestrowano już ponad 550 przypadków zakażeń. Pomimo pogarszającej się sytuacji, Kirgistan otrzymał do tej pory mało pomocy oraz wsparcia eksperckiego. Misja z udziałem Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej organizowana jest przez Światową Organizacje Zdrowia na prośbę władz Kirgistanu.

- Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM leci do Kirgistanu pomagać w walce z epidemią koronawirusa i dzielić się doświadczeniami, zarówno tymi z Polski, jak i nabytymi podczas niedawnej misji do Włoch - powiedział dr Wojciech Wilk, prezes PCPM.

Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii. Liczba zgonów przekroczyła 16 tys.

O 596 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 16 060 - poinformowało w niedzielę po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę.

Jest on wyraźnie niższy niż te podawane w ostatnich dniach, np. w sobotę informowano o 888 zgonach. To także pierwszy przypadek od 13 dni, by dobowa liczba zmarłych była mniejsza niż 600. Nie wiadomo jednak, czy jest to efekt tego, że weekend stwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonu może odbywać się z opóźnieniem (tak już się zdarzało w przeszłości), czy też spadająca liczba chorych przyjmowanych do szpitali zaczęła się przekładać na mniejszą liczbę zgonów.

