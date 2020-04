Turyści na kwarantannie, lwy na ulicy - tak zwierzęta korzystają z wolności

Drzemka na środku drogi? Według lwów z Parku Narodowego Krugera to idealny pomysł, a szczególnie teraz, kiedy ruch jest tak znikomy. Wszystko oczywiście za sprawą koronawirusa, który zmusił wiele parków narodowych oraz ogrodów zoo-logicznych do tymczasowego zamknięcia.

Na śpiące zwierzęta w nietypowej scenerii trafił strażnik parku Richard Sowry podczas patrolowania terenu. W trakcie zamknięcia, z powodu koronawirusa, mężczyzna m.in. chroni zwierzęta przed kłusownikami.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

?Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA