Koronawirus. Czy możemy adoptować teraz zwierzęta?

"Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie zostaje zamknięte do odwołania" - poinformowano w jednym z postów.

Placówka stwierdziła, że poprzednie ograniczenia są "niewystarczające w zakresie ochrony pracowników, a tym samym bezpieczeństwa podopiecznych schroniska".

Według nowych zasad, w najbliższym okresie nie będą tam przyjmowane dary. Zawieszony został również wolontariat, obecnie nie jest także prowadzona adopcja zwierząt.

Władysław Sikorski, zastępca dyrektora zakładu, zaznaczył, iż osoby postronne mają zakaz wstępu na teren placówki. Do schroniska będą wpuszczani jedynie odbierający zaginione czworonogi, osoby przyjmujące zwłoki zwierząt do utylizacji, a także pracownicy "Pogotowia Interwencyjnego", służb i inspekcji.

Schronisko na Paluchu zachęca do adopcji, ale zmienia warunki

"Jeśli planujesz adopcję z naszego schroniska, przejrzyj bazę zwierząt do adopcji na naszej stronie www" - zachęca warszawskie "Schronisko na Paluchu".

- Obecnie procedura w kwestii dorosłych psów została zmodyfikowana. Jeśli ktoś zobaczy na naszej stronie internetowej takiego zwierzaka, któremu chciałby dać domu, to najpierw musi zwrócić się do nas, by ustalić szczegóły związane z adopcją. Część czworonogów trafiła już do domów tymczasowych naszych wolontariuszy - mówiła w rozmowie z portalem "polsatnews.pl" Magda Migdał ze "Schroniska na Paluchu".

- Jeśli chodzi o szczeniaki i koty, działamy według następującej procedury: kiedy ktoś będzie chciał zaadoptować naszego podopiecznego, musi najpierw skonsultować się z nami przez telefon, później wypełnić ''ankietę przedadopcyjną''. Jeśli wywiad na jej podstawie będzie pozytywny, taka osoba będzie mogła przyjechać do nas na miejsce, by podpisać umowę i odebrać zwierzaka przed schroniskiem - dodała.

Placówka przypomina właścicielom, by nie spuszczać psów ze smyczy w trakcie spacerów. Należy także ograniczyć kontakt z innymi psami, zachowując bezpieczny odstęp. Jeśli planujesz wizytę ze swoim czworonogiem u weterynarza, a nie jest ona pilna, najlepiej odłożyć ją na późniejszy termin - zaznaczają.

W obecnej sytuacji należy unikać sklepów zoologicznych w centrach handlowych. Najlepiej zamówić pokarm lub akcesoria dla zwierząt przez internet.

WHO: od zwierząt domowych nie można zarazić się koronawirusem

"Zamiast długich spacerów zaproponuj swojemu psu zabawy węchowe w domu, w internecie znajdziesz mnóstwo wskazówek, jak »z niczego« stworzyć bardzo atrakcyjną zabawkę" - czytamy w jednym postów schroniska.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaznacza w swoich komunikatach, że nie ma żadnych dowodów na to, że możemy się zarazić koronawirusem od domowych zwierząt.

W lutym pojawiła się wiadomość o stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u psa. Jednak po ponownych testach okazało się, że jest on zdrowy. Objęty kwarantanną szpic należał do osoby zainfekowanej Covid-19.

ms/ac/ Polsat News, polsatnews.pl