Papież zażartował o whisky. "To prawdziwa woda święcona"

Nagranie pokazuje papieża, który odbiera butelkę 14-letniej whisky od studentów podczas ich wizyty w Pałacu Apostolskim. Według watykańskich mediów, scena została wycięta z jednogodzinnego dokumentu BBC "Priest School", który zostanie wyemitowany w tę niedzielę.

ZOBACZ: Papież wysłał prezent strażakom, którzy uwolnili go z windy

Po tym, jak papież otrzymał prezent, podniósł go i powiedział "to jest prawdziwa woda święcona", po czym zaczął się śmiać. W Irlandii mnisi już w VII wieku pędzili whisky i nazywali go "aqua vitae" - łac. woda życia.

Niezatwierdzony fragment

- Szczerzył się ze śmiechu. Było to naprawdę przełomowe dla uczniów i uspokoiło wszystkich - powiedział Tony Kearney, reżyser filmu, który śledził losy seminarzystów przez 18 miesięcy - podaje "New York Post".

Pope jokes whisky is ‘the real holy water’ as he is presented with a bottle https://t.co/gxBD1cnfjm — Daily Mail Online (@MailOnline) April 17, 2020

- Zgodziliśmy się jednak, że biuro medialne Watykanu będzie mogło zatwierdzić wszystkie nasze nagrania, zanim je wyemitujemy. Wysłaliśmy im nagrania. Kiedy je odesłali, ten fragment jego wypowiedzi został wycięty - dodał Kearney. Ekipa początkowo była tą decyzją.

To nie pierwszy raz, kiedy papież dostał whisky

Osoby odpowiadające za autoryzację materiału zaznaczyły, że nie chcą, by papież był postrzegany jako ktoś, kto namawia do picia whisky.

ZOBACZ: Whisky zamiast wina mszalnego. Zakrystian pomylił butelki [WIDEO]

To nie była pierwsza sytuacja, kiedy Franciszek został obdarowany tym słynnym trunkiem.

Jak przypomina Forbes, szkocki ksiądz Jim Wallis wręczył whisky papieżowi w 2018 r. Jeszcze wcześniej, bo w 2014 roku, taki sam prezent dostał od królowej Elżbiety II.

WIDEO - Zbiorowe groby z ciałami chorych na koronawirusa w USA. Pojawiły się nagrania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/pgo/nypost.com