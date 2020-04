Praca w dobie pandemii. Wyślij nam swoje zdjęcie

Od czwartku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Dotyczy głównie pracowników, którzy mogą mieć kontakt z inną osobą. Ministerstwo zdrowia regularnie przypomina również o zachowaniu co najmniej 2-metorwego odstępu. Pokaż nam, w jaki sposób twoja firma stosuje się do ograniczeń i wyślij nam swoje zdjęcie.

"Od czwartku wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować bezpieczną odległość od innej osoby" - informuje ministerstwo zdrowia. Resort przypomina, że zasłanianie ust i nosa "nie zwalnia z konieczności zachowania odpowiedniego dystansu" wynoszącego m.in. 2 metry.

Ministerstwo radzi, by maseczka której używamy powinna być wygodna i szczelnie przylegać do twarzy, posiadać zauszniki z elastycznej gumy, składać się z wielu warstw tkaniny, pozwalać na swobodne oddychanie oraz nadawać się do prania i suszenia w pralce bez uszkodzenia lub zmiany kształtu maseczki.

"Odmrażanie gospodarki"

Nowe zasady w funkcjonowaniu sklepów, otwarty wstęp do lasów i parków oraz możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych - to niektóre ze złagodzonych obostrzeń, które w czwartek ogłosił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Nowe regulacje wejdą w życie w poniedziałek 20 kwietnia. Zmiany w handlu i usługach mają dotyczyć liczby osób w sklepach. W tych o powierzchni do 100 m2, będą mogły przebywać cztery osoby na jedną kasę. W sklepach powyżej 100 m2 - jedna osoba na 15 m2 powierzchni. Pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawiurs:

🗓️ Od 20 kwietnia❗️

Nowe zasady w handlu i usługach:

🛒 w sklepach do 100 mkw. - 4 osoby na stanowisko kasowe,

🛒 w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba na powierzchni 15 mkw. pic.twitter.com/KcLVrncF0c — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020 - Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, mierzeniu temperatury. Wszystkie środki dezynfekcji muszą zostać wzmocnione - powiedział premier Morawiecki. ZOBACZ: Rząd łagodzi obostrzenia. Zmiany dotyczą m.in. sklepów i lasów Możliwe będzie także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Podkreśla się jednak, że powinno się zachowywać dystans społeczny i zasłaniać usta i nos maseczką. Zgodnie ze nowymi wytycznymi, możliwy będzie wstęp do lasów i parków. Nie będzie można jednak korzystać z placów zabaw. - Otworzymy lasy i parki, przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść; to ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy - mówił premier. Z obostrzeń wyłącza się także ograniczenie przemieszczania się bez dorosłego osób nieletnich powyżej 13. roku życia. Zmienia się także maksymalna liczba osób w miejscach kultu religijnego. W świątyniach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 m2 powierzchni.

