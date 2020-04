Rząd łagodzi obostrzenia. Zmiany dotyczą m.in. sklepów i lasów

Nowe zasady w funkcjonowaniu sklepów, otwarty wstęp do lasów i parków oraz możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych - to niektóre ze złagodzonych obostrzeń, które w czwartek ogłosił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Nowe regulacje wejdą w życie w poniedziałek 20 kwietnia.

Zmiany w handlu i usługach mają dotyczyć liczby osób w sklepach. W tych o powierzchni do 100 m2, będą mogły przebywać cztery osoby na jedną kasę. W sklepach powyżej 100 m2 - jedna osoba na 15 m2 powierzchni.

- Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, mierzeniu temperatury. Wszystkie środki dezynfekcji muszą zostać wzmocnione - powiedział premier Morawiecki.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawiurs:

🗓️ Od 20 kwietnia❗️

Nowe zasady w handlu i usługach:

🛒 w sklepach do 100 mkw. - 4 osoby na stanowisko kasowe,

🛒 w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba na powierzchni 15 mkw. pic.twitter.com/KcLVrncF0c — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

ZOBACZ: Matury i egzamin ósmoklasisty. Senat wzywa rząd do ogłoszenia decyzji

Możliwe będzie także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Podkreśla się jednak, że powinno się zachowywać dystans społeczny i zasłaniać usta i nos maseczką.

Zgodnie ze nowymi wytycznymi, możliwy będzie wstęp do lasów i parków. Nie będzie można jednak korzystać z placów zabaw.

- Otworzymy lasy i parki, przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść; to ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy - mówił premier.

Z obostrzeń wyłącza się także ograniczenie przemieszczania się bez dorosłego osób nieletnich powyżej 13. roku życia.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawiurs:

🗓️ Od 20 kwietnia❗️

✅ wstęp do lasów, parków jest dozwolony,

❌ korzystanie z placów zabaw jest zabronione. pic.twitter.com/Q5SwOsT4D4 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

Premier powiedział, że wyjątek od obowiązku noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos rząd chce zastosować wobec rolników. - Rolnicy wchodzą w swoje wiosenne, letnie prace - tam dystans jest z natury rzeczy dużo większy i przy tej pracy, którą wykonują rolnicy jest ważne, żeby tam zastosować ten wyjątek - podkreślił.

Zmienia się także maksymalna liczba osób w miejscach kultu religijnego. W świątyniach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 m2 powierzchni.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawiurs:

🗓️ Od 20 kwietnia❗️

➡️ Limit osób w miejscach kultu religijnego: 1 osoba na 15 mkw. powierzchni. pic.twitter.com/QV2AOz1xwm — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

"Mamy odpowiednie narzędzia, aby poradzić sobie z koronawirusem"

Jak dodał Morawiecki, rządzący co 1-2 tygodnie będą przedstawiać kolejne etapy złagodzenia obostrzeń.

- Z punktu widzenia gospodarczego będzie to oznaczało w pierwszej fazie świadczyć pracę, zadbać o warunki sanitarne i dystans społeczny. W kolejnych etapach otwierać będziemy rzemiosło, handel, na końcu usługi i salony fryzjerskie, studia tatuażu, tam gdzie jest blisko kontakt człowieka z człowiekiem. Jesteśmy w sytuacji absolutnie bez precedensu i trzeba sobie powiedzieć, że te reguły nie mogą być zapisane w kamieniu. Przedstawiamy dzisiaj cztery etapy prowadzące do większego otwarcia gospodarczego i społecznego - zaznaczył Morawiecki.



- Jeżeli szybciej będzie się wypłaszczać lub spadać liczba zakażeń, to wtedy będziemy przyspieszać z łagodzeniem reguł - dodał.

Jak powiedział, jest przekonany, że "mamy odpowiednie narzędzia do tego, aby ostatecznie poradzić sobie z koronawirusem". Według niego "walka z koronawirusem się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy".

- Widać wyraźnie, że polskie społeczeństwo w ogromnej większości reaguje na obowiązek kwarantanny i dystansowania społecznego we właściwy sposób, dlatego jesteśmy przekonani, że możemy kilka z nich poluzować w racjonalny sposób, jednocześnie dając sygnał, że pewien typ zachowań musi być z nami na dłużej - zapowiedział premier.

WIDEO - Morawiecki: w czwartek przedstawimy plan dot. najbliższego tygodnia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/zdr/msl/ PAP, polsatnews.pl