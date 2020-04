Policja zabezpieczyła alkohol i ...prześcieradła. Pomogą walczyć z koronawirusem

Policjanci z CBŚP przekazują na walkę z koronawirusem materiały zabezpieczone w śledztwach. Zarząd z Wrocławia oddał do szpitali 3200 prześcieradeł, w których ładunku ukryty był haszysz. Funkcjonariusze z Olsztyna i Łodzi przekazali ponad 10 tys. litrów alkoholu do produkcji środków dezynfencyjnych.

"W związku ze stanem epidemicznym obowiązującym na terenie Polski, Centralne Biuro Śledcze Policji zainicjowało szereg działań mających

wspomóc służby medyczne w walce z pandemią koronawirusa. Zabezpieczone w toku prowadzonych spraw materiały tekstylne, w których były ukryte narkotyki, a także przejęty nielegalny alkohol, zostały przeznaczone dla instytucji znajdujących się na pierwszej linii frontu, w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce" - poinformowała policja.

ZOBACZ: Wiceprezes PSL wygrał walkę z Covid-19. Po miesiącu opuścił szpital

Policjanci CBŚP z Wrocławia, do sprawy przejęcia ponad 3 ton haszyszu w 2018 roku (CBŚP zapobiegło gigantycznemu przemytowi haszyszu wartego 60 mln zł zabezpieczyli także 3200 sztuk prześcieradeł, w których był ukryty transport narkotyków. Z inicjatywy policjantów sąd wydał zgodę, aby prześcieradła mogły zostać przekazane służbom medycznym walczącym z pandemią koronawirusa. Z prześcieradeł można wykonać około 200 tysięcy maseczek ochronnych, zmniejszających ryzyko zakażenia patogenem. Prześcieradła trafiły do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Z kolei policjanci z CBŚP w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) przekazali ponad 10 tys. 300 litrów alkoholu, który wykorzystają do dezynfekcji szpitale, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

ZOBACZ: Pandemia zatrzymała... strzelaniny w szkołach. Pierwszy taki marzec w USA od 2002 r.

Z kolei policjanci z CBŚP w Łodzi na walkę z koronawirusem przeznaczyli 1300 litrów alkoholu, który zabezpieczony został we współpracy z tamtejszą KAS. Jest on przekazywany do szpitali na terenie województwa łódzkiego jako środek dezynfekcyjny.

WIDEO - Sprzedawał maseczki, których nie miał. Zatrzymano podejrzanego o oszustwo na ponad 1,5 mln zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl