Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Na lotnisku w Warszawie trwa rozładunek 19 ton kombinezonów ochronnych, które z Turcji do Polski przetransportowano na pokładach czterech samolotów wojskowych Hercules i CASA - poinformował późnym wieczorem w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak.

Na lotnisku we Wrocławiu trwa rozładunek środków ochrony osobistej przetransportowanych z Chin na pokładzie AN124 Rusłan. Do Polski przyleciały maski ochronne, maszyna do ich produkcji oraz osłony na obuwie. Lot był współorganizowany przez MON w ramach programu SALIS pic.twitter.com/udWGhIuiGb