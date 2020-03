Próbne matury i egzaminy ośmioklasisty przez internet. Plany resortu edukacji

Próbne matury i egzamin ośmioklasisty w trybie zdalnym? Takie są plany resortu edukacji. - Przygotowujemy się do tego, by uczniowie mieli możliwość poćwiczenia i przygotowania się do egzaminu kończącego szkołę podstawową - mówi polsatnews.pl rzeczniczka MEN Anna Ostrowska i dodaje, że w planach jest również próbna matura w trybie zdalnym.

11 marca ogłoszono, że od 12 marca nie będą odbywały się lekcje, a od 16 do 25 marca włącznie szkoły zostaną zamknięte. 20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii oraz przedłużeniu zamknięcia szkół do świąt Wielkanocnych. Uczniowie i nauczyciele pracują w trybie zdalnym.



Według harmonogramu CKE ośmioklasiści napiszą egzamin z języka polskiego 21 kwietnia, z matematyką zmierzą się 22 kwietnia, a z językiem obcym 23 kwietnia. Z kolei matury mają się rozpocząć 4 maja.

ZOBACZ: Objęty kwarantanną. "Flacha i pizza, inaczej sam pójdę i będę zarażał"



Egzaminy będą oceniane

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska informuje, że jest planowane przeprowadzenie próbnego egzaminu ośmioklasistów przez internet. - Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych przegotowujemy się do tego, by uczniowie mieli możliwość poćwiczenia i przygotowania się do egzaminu kończącego szkołę podstawową - mówi.

Na stronie CKE codziennie o 9 pojawiają się materiały z ćwiczeniami dla uczniów, a o godz. 15 rozwiązania. - Chcielibyśmy, aby nauczyciele mieli możliwość ocenienia tych materiałów. Przygotujemy zasady oceniania, które będą przekazane dyrektorom szkół, aby wszyscy byli gotowi przeprowadzić w nadzwyczajnym trybie próbny egzamin - wyjaśnia rzeczniczka.

Egzaminy będą przesunięte?

Ostrowska zapowiada, że planowany jest również próbny egzamin maturalny w trybie zdalnym. - Chcemy, by uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę średnią również mieli możliwość przećwiczenia swoich umiejętności i wypróbowania, jak wygląda egzamin w warunkach zdalnych - dodaje.

Rzeczniczka MEN powiedziała, że na tę chwilę, kiedy powrót uczniów do szkoły planowany jest po świętach Wielkanocnych, egzaminy mogą odbyć się we wcześniej zapowiadanych terminach. Dodała jednak, że sytuacja jest dynamiczna i decyzje będą podejmowane adekwatnie do sytuacji.

WIDEO - "Bardziej radykalne ograniczenia są niezbędne. Decyzja zapadnie w najbliższych dniach lub godzinach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/zdr/ polsatnews.pl