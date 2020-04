Sejm za "tarczą 2.0". Przyjął część poprawek Senatu

Sejmowa komisja finansów poparła w czwartek wieczorem część poprawek Senatu do ustawy dot. tarczy antykryzysowej, w tym zapis, by wsparcie objęło również firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br. 45 poprawek Senatu rekomendowanych przez komisję zostało przyjętych przez Sejm, odrzucono 50 pozostałych. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

W czwartek Senat zgłosił 95 poprawek do ustawy szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poprawkami tymi zajęła się wieczorem sejmowa komisja finansów publicznych. Pozytywną opinię komisji uzyskały poprawki redakcyjno-legislacyjne, doprecyzowujące przepisy oraz niewielka liczba poprawek merytorycznych.

Komisja zarekomendowała na przykład przyjęcie poprawki, która przewiduje objęcie wsparciem z tarczy antykryzysowej firm założonych między 1 lutego a 1 kwietnia br. Inna poprawka, która uzyskała poparcie komisji zakłada zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość ich przychodu.

Szybkie uruchomienie tzw. tarczy finansowej

Uznanie komisji uzyskały także poprawki, które mają umożliwić szybkie uruchomienie tzw. tarczy finansowej, pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje.

Inne poprawki z pozytywną opinią komisji przewidują, że przychody z tytułu umorzenia pożyczek stanowiących wsparcie nie są przychodem w rozumieniu ustaw podatkowych, czy że do przychodów nie liczy się wartości zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Komisja negatywnie zarekomendowała m.in. propozycję dodatkowego zasiłku dla opiekunów dzieci do 12. roku życia. Podobne zdanie komisja wyraziła także o poprawce, która wykreśla zapisy umożliwiające premierowi ustanowienie dnia wolnego od pracy, czy poprawce skreślającej regulacje ułatwiające budowę masztów antenowych. Komisja opowiedziała się też za odrzuceniem poprawki, która skreśla przepis umożliwiający Poczcie Polskiej zbieranie i przetwarzanie danych z rejestru PESEL.

Więcej przedsiębiorców, którzy skorzystają z "wakacji składkowych"

Zasadnicza część ustawy, przyjętej przez Sejm 9 kwietnia, odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

