Ponad 606 tys. wniosków o skorzystanie z tarczy antykryzysowej

Ponad 606 tys. wniosków o pomoc złożono w ramach tarczy antykryzysowej. Najwięcej - ponad 436 tys. - jest podań o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS od marca do maja. Ponad 90 tys. to prośby o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą.

Portal polsatnews.pl dowiedział się, że łącznie Polacy złożyli 606 tys. 538 wniosków o skorzystanie z tarczy antykryzysowej.

Składki w czasie epidemii obciążają najbardziej

Wśród nich najwięcej jest wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez trzy miesiące - od marca do maja. O taką możliwość poprosiło 436 tys. 544 przedsiębiorców. Z kolei o świadczenie postojowe zwróciło się 91 tys. 487 prowadzących działalność gospodarczą.

ZOBACZ: Grodzki: Senat usunął z "tarczy antykryzysowej" wszystko, co nie wiąże się z walką z koronawirusem

Na trzecim miejscu są ci, którzy proszą o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Takich wnioskodawców były 55 tys. 427. Pożyczka ta, wraz z odsetkami, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu na 29 lutego.

Koronawirus zmusza do składania wniosków

O świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych poprosiło 8227 osób. O wsparcie na ochronę miejsc pracy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego wnioskowało 8127 osób.

ZOBACZ: Zandberg krytykuje tarczę antykryzysową. "Zadbali o interesy właścicieli bitcoinów"

Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - 1300 zł brutto.

Z kolei o odroczenie składek na ZUS lub rozłożenie ich na dogodne raty wystąpiło 6726 osób.

Prośby płyną głównie do ZUS-u

Do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy wpłynęły 63 tys. 554 wnioski o skorzystanie z tarczy antykryzysowej. Zdecydowana ich większość trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZOBACZ: Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Więcej ulg i zwolnień z ZUS

W oddziałach ZUS w całym kraju odnotowano już 542 tys. 984 wnioski o złożone w oparciu o instrument wsparcia z tarczy antykryzysowej.

Łącznie daje to 606 tys. 538 wniosków.

Rośnie liczba proszących o wsparcie

W piątek po południu Ministerstwo Rozwoju informowało, że wniosków do ZUS oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w ramach tarczy antykryzysowej było 601,1 tys.

ZOBACZ: 100 mld zł dla firm - rząd przedstawił nową tarczę finansową

Dziś do godz. 17:00 do ZUS i wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad 601,1 tys. wniosków o pomoc z #TarczaAntykryzysowa.

Więcej informacji👉https://t.co/dcNF5y48DI pic.twitter.com/e76QKsH7H1 — Ministerstwo Rozwoju (@MinRozwoju) April 10, 2020

Tarcza wsparciem na kryzys zdrowotny

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

Podpisana przez prezydenta 31 marca tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

ZOBACZ: "To są wirtualne pieniądze i wirtualny premier". Budka o tarczy finansowej

Ponadto, zakłada świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach; ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).

W przygotowaniu tarcza 2.0

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że w nowej tarczy antykryzysowej przyjętej przez Sejm w minioną środę rząd przeznaczył na ratowanie gospodarki 100 miliardów zł. 9 kwietnia za uchwalaniem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 głosowało 233 posłów, przeciw było 183, a 37 wstrzymało się od głosu.

ZOBACZ: Sejm przyjął "tarczę antykryzysową 2.0"

Regulacje mają służyć m.in. ochronie miejsc pracy. Jedną z propozycji rządowych jest wprowadzenie 3-miesięcznych "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób.

🛡100 mld na ochronę miejsc pracy i polskich firm w ramach #TarczaAntykryzysowa



➡ok. 25 mld zł dla mikrofirm

➡ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm

➡ok. 25 mld zł dla dużych firm pic.twitter.com/bhnLvWm4ja — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) April 10, 2020

WIDEO - Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Więcej ulg i zwolnień z ZUS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl