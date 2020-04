Autobusy w Gdyni przypominają o obowiązku noszenia maseczek

Miasto w ten sposób chce promować rozporządzenie, które obowiązuje od 16 kwietnia wszystkich mieszkańców Polski.

- We wszystkich działaniach związanych z epidemią liczy się przede wszystkim skuteczność. Szukamy takich metod, aby dotrzeć do ludzi i osiągnąć to, co jest nam potrzebne - zazwyczaj cel dotyczący zdrowotnego bezpieczeństwa. Dlatego chwytamy się różnych metod, od samego początku kreatywnych i nietypowych, ale takich, które działają - powiedziała w rozmowie z portalem gdynia.pl Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

- Jeśli przy okazji budzą uśmiech, który tak bardzo jest nam teraz potrzebny, to tym lepiej. Nie robimy tego jednak dla pochwał, ale po to, by gdynianie byli zdrowi i bezpieczni - dodała wiceprezydent.

Nakaz dotyczy m.in. zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Nie tylko transport

Ponadto usta i nos trzeba będzie zakrywać w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

O noszeniu maseczki lub innej ochrony trzeba pamiętać również w placówkach handlowych, usługowych i na targowiskach (straganach). Rozporządzenie weszło w życie 16 kwietnia.

Od 16 kwietnia czeka nas obowiązek zasłaniania nosa i ust. Dwa gdyńskie pojazdy kursujące na popularnych liniach R oraz 141?￰゚レフ już dziś wyjechały w miasto z symboliczną osłoną na masce. W ten sposób miasto promuje stosowanie osłon twarzy.@KGSpychala

⤵️https://t.co/vLOZVpNywp pic.twitter.com/l789VMmrjZ — Gdynia (@MiastoGdynia) April 14, 2020

