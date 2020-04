Premier: będziemy zwiększać dług publiczny

Morawiecki wskazał, że jednym z działów gospodarki, który pomoże "wrócić do normalności" jest budownictwo. - Dział budowy dróg - doprecyzował. Powołując się na dane GIS wskazał, że na budowach "mamy pewien typ pracy, który powoduje, że nie ma z tego sektora znaczącej liczby nowych przypadków osób zarażonych koronawirusem".

Morawiecki dodał, że wzmocniony program Fundusz Dróg Samorządowych jest istotnym elementem wyprowadzania Polski na właściwe tory gospodarcze. - Jest dodatkowym elementem walki z koronawirusem, a zwłaszcza ze skutkami gospodarczymi koronawirusa - zaznaczył premier.

- Potrzebujemy kontrofensywy, potrzebujemy działań stymulujących gospodarkę na wielu poziomach. Fundusz Dróg Samorządowych to ponad 3 mld zł i to nie jest nasze ostatnie słowo - dodał szef rządu.

"Nie chowamy głowy w piasek"

Jak tłumaczył wraz z "wielkim programem inwestycji publicznych chcemy przeznaczyć dodatkowe środki również na drogi samorządowe". - Po to żeby wraz z samorządami, ale głównie w oparciu o środki publiczne, centralne, środki z budżetu państwa przekazać pewien impuls rozwojowy dla samorządów, dla małych i średnich firm - mówił Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej premier odniósł się do głosów środowisk liberalnych, że w czasach trwania epidemii koronawirusa trzeba zaciskać pasa i nie jest to czas na zwiększanie deficytu budżetowego i długu publicznego, a polityki społeczne prowadzone przez rząd należy zmniejszyć czy zlikwidować. "To jest błędna droga. Absolutnie tą drogą nie pójdziemy" - zapowiedział szef rządu.

- Nie tylko nie chowamy głowy w piasek, ale Polska jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej zaprezentowała program wsparcia dla firm: mikro, małych, średnich i dużych, na ochronę miejsc pracy po to właśnie, żeby w możliwie najmniejszym stopniu ucierpieć na skutek koronawirusa i żeby gospodarka polska mogła się jak najszybciej odbudować, jak tylko krzywa zachorowań, ale w szczególności zgony i w szczególności opanowanie koronawirusa, wskaże nam te daty w planie odmrażania gospodarki, które będą możliwe do zrealizowania - podkreślił Morawiecki.

Premier zapewnił, że rząd będzie zwiększać dług publiczny, ponieważ "budżet państwa i dług publiczny" są "głównym mechanizmem stymulowania gospodarki". - Są głównym impulsem fiskalnym, głównym impulsem finansowym. I takim impulsem finansowym jest Fundusz Dróg Samorządowych, który dzisiaj opiewa na kwotę ponad 3 mld złotych, ale dotyczy ponad 2 tys. prac budowlanych i modernizacyjnych - mówił premier.

Wydatki na drogi samorządowe w latach 2012-2020🚗🚌 pic.twitter.com/CjathQjKhL — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 15, 2020

- Ta kula śniegowa środków budżetowych się rozkręca i rozwija - będziemy coraz więcej środków angażować w życie gospodarcze, żeby ocalić wiele miejsc pracy. Ścieżka wiodąca do lepszego życia gospodarczego nigdy nie była tak trudna - mówił premier.

Morawiecki dodał, że nowe plany inwestycyjne pomogą "restartować" gospodarkę. Jednocześnie premier poinformował, że wpłynęło 800 tys. wniosków od przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z gwarancji, o których mowa w tzw. "tarczy antykryzysowej".

- Zaangażowanych są setki milionów złotych dla firm na pomoc dla polskiej gospodarki - mówił szef rządu. Jak dodał, tarcza "ulega ciągłym modyfikacjom", a rząd "poszerza jej zakres" i odpowiada na propozycje społeczne z dwóch stron.

Ponad 3 tys. km dróg

Jak poinformowała Kancelaria Premiera planowana jest budowa, przebudowa lub remont ok. 3467 km dróg - ok. 1708 km dróg powiatowych i ok. 1759 km dróg gminnych.

🚌🚗 Kilometry dróg planowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/2n71y0r3eb — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 15, 2020

- FDS to 6 mld zł w 2019 roku i 36 mld zł w najbliższych 9 latach. To tysiące kilometrów bezpiecznych dróg gminnych i powiatowych, których najczęściej używają Polacy, żeby się przemieszczać. To wysoki poziom bezpieczeństwa na drodze - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister wskazał, że celem Funduszu jest aktywizowanie "małych i średnich firm". - To miejsca pracy dzisiaj tak potrzebne w praktycznie każdym samorządzie w Polsce - dodał.

"Luzowanie restrykcji"

W środę po raz kolejny w formie wideokonferencji obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Jak informował rzecznik rządu Piotr Müller to właśnie na nim rząd miał decydować o "luzowaniu" dotychczasowych restrykcji.

- Szczytu zachorowań na koronawirusa spodziewamy się w kwietniu, ale ogólna liczba osób, które chorują będzie na wysokim poziomie jeszcze przez co najmniej cały maj - podkreślił Müller. Dodał, że maj lub końcówka kwietnia, będzie początkiem odmrażania kwestii gospodarczych.

Według nieoficjalnych informacji w pierwszej kolejności najpierw zmienić ma się limit osób, które mogą wejść do sklepu, dostęp do galerii handlowych ma być rozszerzony, a zakłady fryzjerskie mają być otwierane.

- To może dotyczyć korzystania z terenów zielonych, lasów, może dotyczyć handlu, otwarcia części sklepów w galeriach handlowych np. odzieżowych oraz punktów usługowych. Nie można przedłużać tych restrykcji w nieskończoność - mówił we wtorek w "Gościu Wydarzeń" wicepremier Jacek Sasin.

