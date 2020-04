Największy samolot świata zbliża się do Warszawy. Dostarczy maseczki i kombinezony

Lotniczy kolos po starcie z Chin, miał przystanek w Ałmatach w Kazachstanie. Po godz. 8:00 samolot przelatywał nad Morzem Czarnym. Na lotnisku w Warszawie ma wylądować około 9:30.

Na jego pokładzie znajdzie się ładunek środków niezbędnych do walki z koronawirusem. Sprzęt kupiły spółki: KGHM Polska Miedź i Lotos.

Antonow An-225 Mrija to długi na 84 metry, największy obecnie używany samolot na świecie. Sześciosilnikowy gigant został wyprodukowany w ZSRR w 1988 r. tylko w jednym egzemplarzu. Drugi nie został ukończony. Samolot miał przenosić statek kosmiczny Buran oraz części rakiety Energia. Jednak po zaniechaniu programu Buran przestał być używany w tym celu.

Od 2001 r. jest używany komercyjnie przez ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu wielkich i ciężkich ładunków. W Polsce lądował już dwukrotnie - w 2003 r. w Poznaniu dostarczając ważący 128 ton bęben korujący dla fabryki zajmującej się produkcją płyt wiórowych oraz w 2005 r. w Pyrzowicach, skąd zabrał trzy helikoptery do Algierii. Na pokładzie miał już wcześniej pięć maszyn.

W 2004 r. z Pragi do Taszkentu przewiózł największy komercyjny ładunek o masie 247 ton.

The #AN225 crew is greeting #Ukraine from Tianjin and continues the humanitarian mission to fight the #coronavirus.

—

Екіпаж літака #Ан225, перебуваючі в місті Таньдзінь, передає вітання Україні та продовжує працювати над виконанням гуманітарної місії по боротьбі з короновірусом. pic.twitter.com/QTtmoAIV0z