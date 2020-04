Wielki transport środków ochrony przed koronawirusem. Premier o szczegółach

We wtorek przed 10:00 na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował największy transportowy samolot świata, który z Chin dostarczył m.in. maseczki i kombinezony. Przybyło ok. 80 ton towarów. - To nie ostatni transport. Będziemy koncentrować się też na produkcji krajowej, ale będziemy też sprowadzać sprzęt z zagranicy - mówił premier Mateusz Morawiecki.