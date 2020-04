Ponad 7 tys. zakażonych w Polsce. Zmarło 6 kolejnych osób

W woj. świętokrzyskim potwierdzono kolejny przypadek zakażenia koronawirusem. - Chory to mężczyzna w sile wieku z powiatu kieleckiego - poinformowała rzecznik wojewody świętokrzyskiego Ewa Lukomska.

W sumie w regionie zanotowano 142 przypadki zachorowań na COVID-19. Zmarło dwóch mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

W regionie oficjalnie potwierdzono też jeden przypadek wyzdrowienia. Chorobę pokonała kobieta w sile wieku z powiatu pińczowskiego.

Śląskie: dwie nowe ofiary

2 osoby chorujące na COVID-19 zmarły ostatniej doby w woj. śląskim – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W sumie w regionie zmarło dotąd 49 osób. Potwierdzono też 23 kolejne przypadki zakażeń koronawirusem, w sumie jest ich już 902.

Zmarli to 69-letnia mieszkanka Bytomia i 68-letni mieszkaniec Zabrza - pacjenci szpitala w Tychach.

Nieuciążliwe objawy COVID-19 i dobry stan pozwalają kilkunastu mieszkańcom regionu wracać do zdrowia we własnym domu. To 5 mieszkańców Częstochowy (4 mężczyzn i 1 kobieta – najstarszy w wieku 90 lat, najmłodszy 19), 3 mieszkańców powiatu lublinieckiego (2 mężczyzn: w sile wieku i w średnim wieku oraz kobieta w sile wieku), mieszkanka Sosnowca w sile wieku, młoda mieszkanka Katowic, mieszkanka powiatu kłobuckiego w średnim wieku i młoda mieszkanka powiatu częstochowskiego.

Kilka następnych tygodni w izolacji domowej będzie musiało spędzić 4 mieszkańców powiatu cieszyńskiego (nastolatka, 2 kobiety w sile wieku oraz mężczyzna w średnim wieku), 2 mieszkańców powiatu bielskiego (obaj w sile wieku), młoda mieszkanka powiatu wodzisławskiego, mieszkanka Rudy Śl. w średnim wieku, mieszkaniec Zabrza, starszy mieszkaniec Bytomia i mieszkanka Katowic w sile wieku.

Podlaskie: osiem nowych przypadków

Do 246 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Podlaskiem. We wtorek przed południem Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował w komunikacie o ośmiu kolejnych chorych; wszyscy przebywają w izolacji domowej.