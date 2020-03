Do Rzymu przyleciał rosyjski samolot z pomocą medyczną. "From Russia with love"

Z Rosji do Rzymu przyleciał w niedzielę pierwszy z dziewięciu samolotów wysłanych z Moskwy ze specjalistami i sprzętem medycznym do walki z epidemią koronawirusa. Na lotnisku ekspertów z transportem pomocy powitał szef MSZ Włoch Luigi Di Maio. Wcześniej dwa samoloty z pomocą oraz ekspertami przyleciały z Chin, a do Mediolanu przybyła 52-osobowa ekipa medyczna z Kuby.