"To naprawdę straszna choroba, straciłem 6 kg". Ozdrowiały marszałek o COVID-19

- Chcę to powiedzieć tym, którzy bagatelizują koronawirusa: to naprawdę straszna choroba. Powinniśmy mieć świadomość, że nie ma na nią bezpośrednio lekarstwa czy szczepionki. Te decyzje, które zostały podjęte na szczeblu krajowym są niezwykle ważne: musimy się izolować – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, który poinformował w środę, że nie jest już chory na COVID-19.

"Dzisiaj już piszę do Was z domu, gdzie mogłem powrócić po kolejnym badaniu, które wyszło negatywnie oraz przede wszystkim dzięki profesjonalnej opiece personelu Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Czuję się dobrze, ale zgodnie z zaleceniami lekarzy najbliższy czas spędzę w domu. Wielkie podziękowania dla personelu UCMMiT i wszystkich, którzy walczą z epidemią" - napisał na Facebooku Struk.

Reporterowi Polsat News przekazał, że "czuje się bardzo dobrze, może poza fizycznymi ułomnościami". - Straciłem około sześciu kilogramów – dodał w rozmowie z Piotrem Mirowiczem.

- Jestem wyleczony, mam dwa negatywne wyniki badań na obecność COVID-19. Czyste płuca, teraz trzeba dbać o swoje zdrowie i wrócić do naturalnej formy – powiedział Struk.

"Brak oddechu, bardzo silny kaszel"

Marszałek podkreślił, że w czasie choroby szczególnie przygnębiająca była izolacja. - Trafiłem na izolatkę o powierzchni kilku metrów kwadratowych, kontaktowałem się bezpośrednio wyłącznie z lekarzami i pielęgniarkami, którzy byli ubrani jak z "Gwiezdnych Wojen". Nie przeżywałem bardzo mocno mojego stanu chorobowego, ale widziałem innych pacjentów – niektórzy przeżywają to bardzo, z takimi dysfunkcjami jak brak oddechu, bardzo silny kaszel. To nic miłego – relacjonował Struk.

Zapytany o to, w jaki sposób był leczony, odpowiedział, że przede wszystkim była to Izolacja od innych chorych. - Permanentna ocena stanu zdrowia, m.in. przez badania krwi. Badania stanu płuc – przechodziłem przez cztery takie badania – podkreślił.

U marszałka województwa pomorskiego koronawirusa zdiagnozowano w sobotę, 28 marca. Oprócz niego na COVID-19 zachorowało ośmioro pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

- Kilkoro moich najbliższych współpracowników też jest izolowanych, też chorują. Mam nadzieję, że wszyscy w najbliższych dniach też wyzdrowieją – powiedział Struk w rozmowie z Polsat News.

"Apeluję do państwa: stosujcie się do zaleceń"

Marszałek twierdzi, że do dzisiaj nie ma pewności, gdzie i od kogo się zakaził. - 7 i 8 marca wyjechałem do Włoch po wnuczkę, do Lombardii. Nie było tam żadnych ryzykownych zachowań, ja nie kontaktowałem się z nikim, poza członkami rodzinny. Moja wnuczka, oraz córka i jej mąż, którzy mieszkają we Włoszech byli też badani i nie mają w sobie koronawirusa – relacjonował Struk.

WIDEO: rozmowa z Mieczysławem Strukiem

- Najprawdopodobniej zaraziłem się w Polsce. Pierwsze objawy pojawiły się 20 marca. Moja funkcja jest taka, że muszę być w różnych szpitalach, odwiedzałem też szpital zakaźny, kontaktuję się z wieloma osobami – dodał.

Podkreślił, że "źródłem zakażenia mogą być osoby, które nie odczuwają żadnych skutków, ale są nosicielami wirusa". - Mogą zarażać w sklepie, aptece, w autobusie. Nic dziwnego, że trzeba zachować pewien reżim chroniący nas przed tym wirusem – podsumowuje.

- Apeluję do państwa, żebyście stosowali się do zaleceń, bo dzięki temu można utrudnić się rozpowszechnianie tego wirusa – powiedział Struk.

luq/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP