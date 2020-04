Większość delegowanych do pracy w innych placówkach nie stawiła się tam. Wojewoda nałożył kary

W przesłanym w sobotę komunikacie poinformowano, że wśród stu osób, które wojewoda skierował do pracy w podmiotach leczniczych i DPS-ach, są lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, diagności i opiekunowie. - Dotychczas do pracy zgłosiło się 15 osób - podkreślono.

Decyzje o skierowaniu personelu medycznego do danej placówki wojewoda podejmuje na podstawie Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mają one rygor natychmiastowej wykonalności, a więc lekarze zobowiązani są stawić się do pracy.

Nakładane są kary

Wojewoda w przypadku niestosowania się do decyzji skieruje do placówki kolejnych lekarzy. Z kolei na te osoby, które nie wypełniają nałożonego obowiązku, nakładane będą kary administracyjne od 5 do 30 tysięcy złotych. - Ponadto wojewoda będzie kierował wnioski do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - zapowiedziano w komunikacie.

Jak poinformowano, na podstawie wyżej wspomnianej ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wojewoda w drodze decyzji nałożył już pięć takich kar pieniężnych po 5 tysięcy złotych. - Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu - wyjaśniono.

Poza personelem medycznym do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii - wyjaśnia Urząd Wojewódzki.

Władze województwa zaznaczyły, że pojawiają się inicjatywy środowiska medycznego, które zgłaszają gotowość do wykonywania pracy przy walce z epidemią.

Specjalny apel wojewody

Wojewoda wystosował specjalny apel do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, przesłany okręgowym izbom, w którym podziękował personelowi za trwanie przy pacjentach mimo trudnej sytuacji. Zaapelował jednocześnie o zgłaszanie się chętnych osób, aby można było je kierować do placówek, w których są braki kadrowe.

