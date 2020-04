Kosiniak-Kamysz: te święta będą inne, ale mogą być piękne

Szef PSL, który w opublikowanym w mediach społecznościowych w sobotę nagraniu wystąpił wraz z żoną Pauliną, składał Polakom życzenia wielkanocne.

Jak mówił, czas świąt zwykle spędzał w domach rodzinnych jego lub żony, jednak w tym roku te plany trzeba było odłożyć. - Ucieszmy się tym, co mamy. Może w te święta dostrzeżemy zupełnie coś innego, co zawsze nam ginęło w tym gąszczu przygotowań - podkreślił Kosiniak-Kamysz. - Będą inne te święta, ale mogą być one piękne - dodał.

Paulina Kosiniak-Kamysz przyznała, że święta, które po raz pierwszy spędzają wraz z córeczką, wyobrażali sobie inaczej. Jak powiedziała, starają się jednak cieszyć sobą i złapać dystans do ostatnich wydarzeń.

"Zróbmy dobry uczynek"

Żona kandydata na prezydenta apelowała, aby pamiętać o telefonie do babci, dziadka, kuzynki, która mieszka sama, lub znajomego, z którym dawno nie rozmawialiśmy. - Zróbmy dobry uczynek, który sprawi, że te święta, które wyglądają zupełnie inaczej, mogą być naprawdę jednymi z najpiękniejszych - dodała.

"Bez was nie będzie nas"

Lider PSL podkreślił, aby pamiętać o tych, którzy pozostają na posterunku, na pierwszej linii walki. - To są inne święta też dla pracowników ochrony zdrowia, pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych - wszystkich pracowników szpitala - wskazał. Jak zaznaczył, dla nich te święta będą trudniejsze.

- Dla nich wszystkich, dla bohaterów naszych czasów, bohaterów tego czasu - czasu świąt, ale czasu walki z koronawirusem - najlepsze myśli płyną od nas dzisiaj. Myślę, że płyną z każdego polskiego domu. Bez was nie będzie nas. Bez was nie będzie szans na jeszcze lepsze święta za rok - powiedział Kosiniak-Kamysz.