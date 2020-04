Przewidział kryzys z 2008 roku, a dziś mówi: „Nie widzę kryzysu. Dlaczego rząd go widzi?”

Burry przewidział to, co wydarzyło się w 2008 roku na rynkach finansowych. Chodzi o kryzys finansowy zapoczątkowany przez upadek banku Lehman Brothers. Świat finansów drżał wtedy w posadach. Groźba masowych upadków instytucji finansowych była realna jak nigdy wcześniej. Burry stał wtedy na czele funduszu Scion Capital i był jednym z pierwszych inwestorów, który bezbłędnie rozpoznał symptomy zbliżającej się zapaści na rynku kredytowym.

Na kryzysie zarobił 100 milionów dolarów

Choć przed 2008 rokiem jego apokaliptyczne prognozy dotyczące nadchodzącego krachu na giełdzie wzbudzały nierzadko uśmiech politowania, Burry miał rację i wygrał - w czasie recesji jego konto powiększyło się 100 milionów dolarów. Dziś równie pewny siebie krytykuje to, co w czasie pandemii koronawirusa z rynkami robią politycy.

Chłodna kalkulacja

– Rządowe restrykcje wyrządzają Amerykanom większe szkody niż kiedykolwiek mógłby to zrobić sam koronawirus – napisał na twitterze. – Co roku w Stanach Zjednoczonych umiera blisko 2,8 miliona ludzi. Najgorsze prognozy szacują, że wirus zwiększy tę liczbę o mniej niż 10%. Współczucie nie musi kłócić się z faktami – dodał.

If COVID-19 testing were universal, the fatality rate would be less than 0.2%. This is no justication for sweeping government policies, lacking any and all nuance, that destroy the lives, jobs, and businesses of the other 99.8%.