"Bohater nosi maskę". Akcja operatora Polsatu

Dzięki tej akcji każdy "Kowalski" może być bohaterem. - Oprócz wpłacania pieniędzy na różne zbiórki i zostawiania w domu, jak już musisz wyjść do sklepu, to załóż maskę - mówi operator kamery Polsat News Mateusz Górny i zaprasza do dołączenia do akcji, w którą włączają się już m.in. pracownicy stacji.

Eksperci mówią coraz częściej, żeby maseczki i rękawiczki zakładać jak najczęściej tam, gdzie są inni ludzie. A jeśli ich nie ma, to zasłaniać usta. W Polsce do tej pory potwierdzono 5575 przypadków zakażenia koronawrusem. 174 osoby zmarły.

Na "drugiej linii walki"

Operator Polsatu zwraca uwagę, że jego praca to "druga linia walki", cały czas jest w terenie, by przekazywać ludziom informacje o tym, co się dzieje.

Jak przyznaje, maseczkę ochronną nosi od trzech tygodni. Wpadł też na pomysł zorganizowania akcji "Bohater nosi maskę". Wydarzenie można znaleźć na Facebook'u.

- Wpadłem na pomysł akcji, gdzie każdy "Kowalski" może zostać bohaterem w taki symboliczny sposób. Oprócz wpłacania pieniędzy na różne zbiórki i zostawiania w domu, jak już musisz wyjść do sklepu, to załóż maskę - mówi Górny.

Anna Wachowska

Dołączyli do niego już inni dziennikarze Polsatu - m.in. Jakub Hnat, Jan Kasia, Anna Wachowska, Wioleta Wramba, Rafał Zalewski.

Jakub Hnat

Lekarze zalecają, aby nosić maseczki bawełniane, które mają podstawową zaletę: po użyciu, można je wyprać, bądź wyprasować i w ten sposób zdezynfekować.

WIDEO: zobacz jak poprawnie założyć maseczkę

Trzeba pamiętać, że maseczka musi szczelnie przylegać do twarzy. Należy w tym celu nawet zgolić zarost. Maskę trzeba założyć tak, aby zakrywała nos i usta. Aby ją prawidłowo zdjąć, trzeba zrobić to bez dotykania materiału - najlepiej złapać za gumki i wrzucić do prania lub - jednorazową - wyrzucić do zamkniętego pojemnika.

Rafał Zalewski

Zasłanianie twarzy - obowiązkowe

- Od przyszłego czwartku (16 kwietnia) wprowadzamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej - mówił w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski, dodając, że nie musi być to koniecznie maseczka, ale np. "chustka, czy szalik". Dokładne regulacje zostaną przedstawione po świętach.

ZOBACZ: Obowiązek zasłaniania twarzy. Czy można użyć szalika? Czy trzeba nosić maseczkę w pracy?

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił, że jest wskazanie WHO, abyśmy korzystali z maseczek, które jesteśmy w stanie sami przygotować. Jak wyjaśnił, chodzi najczęściej o maseczki bawełniane złożone z kilku warstw.

Jan Kasia

- My nie mówimy dzisiaj o gremialnym kupowaniu maseczek, których w Europie i na świecie może w tej chwili brakować (...). Jeżeli wszyscy na świecie zaczniemy gremialnie kupować sprzęt ochrony osobistej to tego sprzętu może zabraknąć w szpitalach, w służbie zdrowia, więc tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny - powiedział Andrusiewicz.

Wioleta Wramba

- My mówimy, że możliwa jest rekomendacja, żebyśmy na ulice, w miejsca publiczne, wychodzili ze środkami ochrony osobistej, które sami jesteśmy w stanie sobie przygotować, które ochronią nas od tego bezpośredniego kontaktu. I nie wykluczmy, że takie zalecenie się pojawi - powiedział rzecznik MZ.

Szefowa pionu informacji Polsatu Dorota Gawryluk pokazała, że w maseczce można poprowadzić "Wydarzenia".

pgo/bas/ polsatnews.pl, Polsat News