"Obowiązek zakrywania twarzy". Konferencja premiera i ministra zdrowia [TRANSMISJA]

- Przyrosty zachorowań będą zauważalne i dotkliwe, ale nasza strategia, by osoby z grupy ryzyka przestrzegały kwarantanny się sprawdza i chcę, by była kontynuowana - powiedział na konferencji prasowej w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział przedłużenie ograniczeń w poruszaniu się do 19 kwietnia. Z kolei szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia.