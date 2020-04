Jest decyzja MEN w sprawie egzaminów i matur

Egzaminy nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu - ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Informacja o nowych terminach ma zostać ujawniona nie później niż na trzy tygodnie wcześniej. Dotyczy to zarówno matur, jak i egzaminów ósmoklasisty.

Podczas konferencji premier poinformował także o przedłużeniu zawieszenia działalności żłobków, przedszkoli i szkół do 26 kwietnia. Do tego czasu odwołane zostają również zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych.

O odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów w szkołach Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował do ministra jeszcze w marcu. -Ministerstwo edukacji w porozumieniu z nauczycielami oraz przedstawicielami uczelni wyższych powinno jak najszybciej wypracować adekwatną do obecnych warunków i bezpieczną formę rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na studia w roku 2020 - wskazywał Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszono zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach. Od środy 25 marca narzucono szkołom obowiązek nauczania na odległość.

"Próbne arkusze" to egzaminy z poprzednich lat

Egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. 30 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpoczęła publikowanie arkuszy do próbnego egzaminu, które miały pomóc uczniom w przygotowaniu się do niego. Od czwartku 2 kwietnia CKE na swoich stronach zamieszcza także arkusze próbnych egzaminów maturalnych. Matury miały rozpocząć się 4 maja.

Uczniowie zgłaszali problemy z dostępem do strony CKE, co uniemożliwiało pobieranie arkuszy egzaminacyjnych. Ponadto, jak się okazało, CKE w ramach próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dała uczniom do rozwiązania egzamin czerwcowy z 2019 roku. Natomiast jako maturę próbną wykorzystała arkusz matury poprawkowej z 1 czerwca 2015 roku.

W połowie marca szef MEN zapowiedział, że jeśli zapadnie decyzja o tym, że egzaminy nie będę mogły się odbyć zgodnie z planem, uczniowie dowiedzą się najpóźniej na tydzień przed zaplanowanym terminem.

bia/ PAP, polsatnews.pl