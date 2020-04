Koronawirus w Polsce. Wyzdrowiało już 220 osób, 160 w stanie ciężkim

Andrusiewicz powiedział w środę na konferencji prasowej, że ostatniej doby ubyło 86 pacjentów w szpitalach jednoimiennych i szpitalach zakaźnych. - To znaczy na oddziałach zakaźnych, bo oprócz szpitali jednoimiennych, mamy również oddziały zakaźne - podkreślił.

Dodał, że ci pacjenci zostali skierowani do izolatoriów. - Mamy w tej chwili w kraju 7 tys. miejsc w izolatoriach, czyli do izolatoriów możemy kierować osoby niewymagające hospitalizacji, z tymi łagodniejszymi objawami bądź bez objawowych pacjentów. I oni nie muszą zajmować łóżek szpitalnych - zaznaczył Andrusiewicz.

W Polsce mamy ponad 300 tys. testów genetycznych, kolejne 500 tys. jest zakontraktowanych – poinformował w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poprzedniej doby wykonano ok. 7 tys. testów. Szacuje się, że laboratoria mogą ich wykonywać ok. 13 tys.

Czy Polska ma wystarczająco testów?

Andrusiewicz poinformował, że we wtorek w ciągu doby wykonano ok. 7 tys. testów. - Te testy są w Polsce dostępne. Obecnie w Polsce mamy ponad 300 tys. testów genetycznych, które są rozdysponowywane między laboratoria. 500 tys. jest zakontraktowanych i zmierza do Polski – zapewnił.

Powiedział, że obecna wydolność blisko 60 laboratoriów to 13 tys. testów na dobę. - Co warto podkreślić, to nie minister zdrowia decyduje o tym, komu wykonać test w Polsce. O tym decydują służby sanitarno-epidemiologiczne i lekarze – powiedział.

- My liczymy, że te testy, które są wykonywane dobowo, że ta liczba będzie systematycznie rosła, że będziemy osiągać te pułapy graniczne, 13 tys. testów na dobę. Jest zalecenie, by chociażby służby medyczne, które mają bieżący kontakt z osobami zakażonymi, chorymi, będą na bieżąco testowane. Analizujemy też, na jakiej zasadzie na bieżąco kierowani są pacjenci na testy – powiedział.

"Zwiększenie możliwości laboratoriów"

Podkreślił, że resort chce systematycznie zwiększać możliwości polskich laboratoriów. Zwrócił uwagę, że nie każde laboratorium, które zgłasza się do MZ, może prowadzić takie badania.

- Najpierw odbywa się proces walidacji takiego laboratorium, czyli weryfikujemy, czy wyniki uzyskiwane w takim laboratorium są wartościowe i potwierdzone przez inne laboratoria, które już działają. Niestety przy walidacji część laboratoriów nam odpada – powiedział.

Działania ograniczające pomagają szpitalom

- Wszystkie działania ograniczające rozprzestrzenianie koronawirusa skierowane są na to, by polska służba zdrowia mogła przyjmować na bieżąco kolejnych pacjentów – przypomniał rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia. Dodał, że w Polsce nadal jesteśmy na krzywej wzrostowej, jeśli chodzi o liczbę zarażonych.