Rozszerzona tarcza antykryzysowa w Sejmie - oglądaj

Projekt "utworzenia prawdziwej tarczy antykryzysowej" przedstawia w Sejmie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z propozycją rządu z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" będą mogły korzystać firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników, ulga wyniesie 50 proc. składek - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd i skierowany do Sejmu projekt zmian w tarczy antykryzysowej. Zmiany zawarte w projekcie będą kosztować finanse publiczne ok. 18,5 mld zł.

Chodzi o projekt o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Stanowi on, jak wyjaśniono w jego uzasadnieniu, kontynuację działań rządu w obszarze realizacji tarczy antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie.

ZOBACZ: Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Więcej ulg i zwolnień z ZUS

Zwrócono uwagę, że jednym z ważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest zabezpieczenie środków finansowych kierowanych na działania zmierzające do powstrzymania COVID-19 przed podejmowaniem w stosunku do nich czynności z zakresu przymusu egzekucyjnego, zarówno realizowanego w ramach postępowania cywilnego i czynności komorników sądowych, jak i administracyjnych organów egzekucyjnych. Zdaniem autorów projektu środki te powinny być wolne od zajęcia egzekucyjnego.

Zasadnicza część projektu odnosi się do pomocy dla firm.

Wkrótce więcej informacji z Sejmu.

ml/prz/ polsatnews.pl