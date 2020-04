Wiceminister z Porozumienia złożył rezygnację. Wraz z Gowinem rozpoczyna rozmowy z opozycją

Kamil Bortniczuk z Porozumienia poinformował we wtorek, że składa rezygnację z funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Jak dodał przez najbliższe 30 dni wraz z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem skupią się zbudowaniu ponadpartyjnego poparcia dla projektu zmian w konstytucji. Projekt popiera PiS, ale do jego do zmian w konstytucji potrzebne są głosy opozycji.