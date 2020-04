Jarosław Gowin podał się do dymisji

- Podaje się do dymisji - poinformował wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ma to związek z odrzuceniem propozycji Porozumienia o przedłużeniu kadencji prezydenta o dwa lata. Na stanowisko wicepremiera zaproponowano Jadwigę Emilewicz.

We wtorek posłowie PiS złożyli projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom.

Następnie, posłowie PiS złożyli do projektu autopoprawkę, która zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów.

Lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin poinformował w piątek, że jego ugrupowanie złoży projekt, który przedłuży kadencję prezydenta o dwa lata. Zdaniem wicepremiera wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć, a bezpiecznym terminem jest przesunięcie ich o dwa lata.

"Potrzebujemy silnego rządu"

Na konferencji prasowej w poniedziałek Gowin poinformował, że propozycja Porozumienia nie przekonała koalicjantów, a on sam podaje się do dymisji. Jednocześnie poinformował, że Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy.

- Jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności za Polskę, skoro uważamy, że 10 maja nie mogą odbyć się wybory, to tym samym jest dla nas oczywiste, że w najbliższym czasie nie mogą się odbyć wybory przedterminowe. Polska potrzebuje silnego rządu, potrzebuje stabilnej większości, dlatego Porozumienie pozostaje członem Zjednoczonej Prawicy - powiedział wicepremier.

- Rekomendowaliśmy na funkcję wicepremiera panią minister Jadwigę Emilewicz. To są szczególne czasy i osoba odpowiedzialna za walkę ze skutkami gospodarczej katastrofy powinna być w randze wicepremiera - dodał Gowin.

Wicepremier przekazał, że choć on sam nie poprze ustawy ws. głosowania korespondencyjnego, to "przekonał kolegów z Porozumienia, by dać jej szansę". - Ta ustawa zostanie poparta przez większość posłów Porozumienia - dodał wicepremier.

bas/ PAP