Lekarz opisał sytuację w szpitalu. Prokuratura zleciła sanepidowi kontrolę

Prokuratora Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wystąpiła do powiatowego sanepidu z wnioskiem o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli procedur sanitarnych realizowanych w toruńskim szpitalu miejskim. Ma to związek z zakażeniami koronawirusem w tej placówce, których do tej pory stwierdzono 38.