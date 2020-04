Po wszystkim "normalność“ może nas zaskoczyć. Tarcza "nie dla gastronomii"

View this post on Instagram

Tak pięknie wyglądają Wasze poranki. Dziękujemy, że nas wspieracie i możemy być ich częścią. To nie koniec walki, wkraczamy w kolejny tydzień i zapraszamy Was do składania zamówień. W tym tygodniu boxy sernik i boxy vegan można zamawiać na: czwartek, sobotę i niedzielę, co oznacza, że w te dni będziemy otwarci również z kawą na wynos. Jak tylko będzie trochę cieplej uruchomimy - TŁOKienko, czy otwarte będzie codziennie przez specjalne okienko. Chlebki można zamawiać codziennie licząc od środy do niedzieli. Dodatkowo pracujemy nad stroną internetową, przez którą będziecie mogli zamawiać wszystkie rzeczy. W tym tygodniu będzie można zgłaszać się również po listę z wypiekami na wielkanoc. Bądźmy dobrej myśli i niech nie brakuje Wam cierpliwości. Miejmy nadzieję, że jesteśmy bliżej końca tego świństwa. Dbajcie o siebie i innych, tylko razem to pokonamy. ______ #kawiarnia #coffeeshop #family #friends #breakfast #food #gdynia #trojmiasto #specialtycoffee #cake #cheesecake #sernik #kawiarniatlok #foodporn #bread