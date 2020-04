Robert Lewandowski na TikToku. Opublikował pierwszy klip

TikTok to popularna zwłaszcza wśród młodzieży platforma do oglądania i nagrywania krótkich klipów. Korzysta też z niej wiele znanych osób. Teraz dołączył do nich Robert Lewandowski.

Pozdrowienia w kilku językach

Piłkarza na TikToku możecie znaleźć pod nazwą @_rl9. Do tej pory jego konto zaobserwowało ponad 140 tys. osób.

ZOBACZ: "Zostańcie w domach". Piłkarze apelują do kibiców

W pierwszym opublikowanym filmie Lewy gra w piłkę i strzela do ogrodowej bramki. Zaprasza też w języku angielskim do obserwowania swojego konta. Na nagraniu pojawiają się również napisy z pozdrowieniami w językach m.in.: polskim, niemieckim, hiszpańskim, japońskim i włoskim.

To jednak nie jest debiut Lewego na tej platformie. Wcześniej pojawiał się też na nagraniach wrzucanych na TikToka przez jego żonę Annę Lewandowską.

Prezydent na TikToku

Kilka dni temu na TikToku pojawił się też prezydent RP Andrzej Duda, który zapraszał uczniów do udziału w turnieju #GrarantannaCup.

Nagranie, które wrzucił prezydent zyskało ponad 440 tys. polubień , a jego konto obserwuje 312 tys. osób.

WIDEO - Koronawirus we Włoszech. Na mediolańskich ulicach można spotkać głównie turystów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/luq/ polsatnews.pl