Kosiniak-Kamysz skomentował aktywność prezydenta na TikToku

- Planując kampanię, zastanawialiśmy się, czy zakładać konta na innych portalach społecznościowych. Ale jak wybuchła epidemia, to uznałem, że to nie czas i miejsce na zabawy w internecie - powiedział we wtorek w "Graffiti" Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta.